Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão vào Biển Đông, diễn biến rất khó lường

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều nay (19/10), bão Fengshen đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 năm nay. Dự báo hướng đi và cường độ của bão sẽ rất phức tạp, khó lường do sự tương tác với không khí lạnh. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Nam Quảng Trị -Quảng Ngãi.

Vào 16h chiều nay, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (20/10), bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16h chiều 20/10, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía đông đông bắc với cường độ cấp 10, giật cấp 12.

Trong đêm 20/10 và ngày 21/10, bão di chuyển chậm lại, khoảng 10-15km/h và đổi hướng tây, tiếp tục mạnh thêm.

Đến 16h chiều 21/10, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía bắc với cường độ khoảng cấp 11, giật cấp 13. Đây có thể là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

Từ đêm 21/10, bão tương tác với khối không khí lạnh khô từ phương bắc nên đổi hướng di chuyển tây nam, tốc độ 10-15km/h và bắt đầu suy yếu.

bao-so-12-chieu-1910.png
Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 12.

Đến 16h chiều 22/10, khi hoạt động trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 220km về phía đông bắc, bão còn khoảng cấp 9, giật cấp 11.

Trong đêm 22/10 và ngày 23/10, bão di chuyển theo hướng tây nam, tiếp tục suy yếu, sau đó đổ bộ vào đất liền khu vực khoảng từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, cường độ và hướng đi của bão sẽ phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh. Vì vậy, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Do ảnh hưởng của bão số 12, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông tối nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Dự báo trong các ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định xa cho thấy, bão kết hợp với không khí lạnh và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ gây mưa rất lớn cho Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 23-26/10. Diễn biến và cường độ mưa phụ thuộc vào sự tương tác giữa bão và không khí lạnh. Một số địa phương như Huế, Đà Nẵng có thể đối mặt với tình trạng mưa chồng mưa, lũ chồng lũ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục