Sau lũ, hàng chục trường hợp ở Cao Bằng khám sốt không rõ nguyên nhân

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Từ ngày 10 - 18/10/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng ghi nhận số ca đến khám và nhập viện tăng cao. Các bệnh nhân có triệu chứng khởi phát sau 3 - 5 ngày với biểu hiện sốt cao, đau mỏi cơ, mệt mỏi, ăn uống kém.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, trong thời gian trên, tại khoa Khám bệnh có 65 lượt khám sốt không rõ nguyên nhân, 38 trường hợp được chỉ định nhập viện, phần lớn liên quan yếu tố dịch tễ do tiếp xúc nước bẩn, bùn đất trong quá trình sinh hoạt hoặc tham gia khắc phục hậu quả bão lũ. Các bệnh nhân có triệu chứng khởi phát sau 3 - 5 ngày với biểu hiện sốt cao, đau mỏi cơ, mệt mỏi, ăn uống kém. Trong đó có 3 trường hợp bệnh diễn biến nhanh và nặng, phải chuyển tuyến Trung ương điều trị.

tp-cb.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Cao Bằng động viên, thăm hỏi bệnh nhân. Ảnh: CB

Hiện Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đang điều trị nội trú cho 30 bệnh nhân có biểu hiện tương tự, trong đó, 14 trường hợp đã ổn định ra viện. Các bệnh nhân còn lại được điều trị theo phác đồ kháng sinh kết hợp (có doxycilin), kết hợp bù dịch, điều chỉnh điện giải, hạ sốt, theo dõi chặt chẽ biến chứng nhiễm trùng.

Do ảnh hưởng của hai cơn bão liên tiếp, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, lượng bùn đất tồn đọng lớn khiến nguồn nước sinh hoạt và môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các bệnh truyền nhiễm, như: Leptospira, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết... Trước tình hình trên, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tăng cường phun hóa chất khử khuẩn, xử lý môi trường, giám sát chặt chẽ các ổ dịch tiềm ẩn, chủ động triển khai biện pháp phòng chống dịch sau mưa bão nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục theo dõi sát tình hình sức khỏe, làm xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh, bảo đảm đầy đủ thuốc men, vật tư y tế và nhân lực điều trị.

Ngành y tế khuyến cáo, người dân cần sử dụng nước sạch, ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Nếu có dấu hiệu bệnh, người dân cần liên hệ ngay với cơ sở y tế hoặc dịch vụ y tế sớm nhất có thể, để được khám và điều trị đúng cách, kịp thời.

Nguyễn Duy Chiến
