Cảnh hoang tàn ở bệnh viện công tại Lào Cai 4 năm không trả lương cho y, bác sỹ

Thành Đạt

TPO - Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Yên Bái (đường Thanh Niên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) dừng hoạt động từ tháng 6/2024. Cơ sở vật chất và thiết bị y tế xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

1-35.jpg
Bệnh viện GTVT Yên Bái nằm trên khuôn viên hơn 1.200 m2, gồm 4 tòa nhà: khu điều trị bệnh nhân khoa Đông y, nhà A, nhà B và nhà C. Như Tiền Phong đã đưa tin﻿, từ năm 2021, bệnh viện bắt đầu rơi vào tình trạng nợ lương y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện. Từ 6/2024 đến nay, gần như dừng việc khám chữa bệnh. Một số cán bộ, viên chức vẫn bám trụ, duy trì việc trông nom và hoạt động tại cơ sở.
1-31.jpg
1-27.jpg
Những tấm bảng cũ kỹ trước cổng bệnh viện nay đã hư hỏng nặng. Nơi đây từng là cơ sở khám chữa bệnh cho cán bộ và người dân, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy siêu âm màu 5D, nội soi dạ dày, chụp X-quang kỹ thuật số, điều trị Đông y, Răng - Hàm - Mặt ...
1-1.jpg
1-37.jpg
Sau đợt mưa bão vừa qua, lớp bùn đất dày khoảng 30 cm phủ kín khuôn viên bệnh viện. Xe công vụ, xe đưa đón bệnh nhân bị ngập trong bùn, hư hỏng nặng.
1-33.jpg
Một đoạn bờ tường, hàng rào của bệnh viện bị sạt lở, cong vênh.
1-30.jpg
img-0724.jpg
Những mảng tường phủ rêu xanh, loang lổ với nhiều vết nứt, rạn chằng chịt.
1-14.jpg
1-17.jpg
Bên trong bệnh viện, cơ sở vật chất và trang thiết bị phủ đầy bụi, hỏng hóc nặng.
1-2.jpg
1-18.jpg
Theo báo cáo thực trạng ngày 30/9 vừa qua, tổng giá trị tài sản của Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái hơn 35 tỷ đồng, trong đó trang thiết bị y tế chiếm hơn 20,6 tỷ đồng. Đến nay, 20 thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được; 13 thiết bị khác đang chờ sửa chữa. “Thiết bị lâu ngày không sử dụng, trong khi cơ sở vật chất xuống cấp, không đảm bảo điều kiện bảo quản nên dẫn đến hư hỏng”, một cán bộ của bệnh viện cho biết. Trong ảnh: Phòng khám chữa bệnh nay bị bỏ hoang, xuống cấp.
1-11.jpg
Bệnh viện đã tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh từ tháng 6/2024 đến nay, không còn nguồn thu nào. Hiện đơn vị vẫn nợ lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội của cán bộ, cùng các khoản nợ nhà cung cấp thuốc và vật tư từ năm 2021 đến nay. Dù vậy, 18 cán bộ, viên chức (gồm 16 viên chức, 1 hộ lý và 1 bảo vệ) vẫn bám trụ, duy trì sinh hoạt Chi bộ Đảng của bệnh viện.
1-9.jpg
Nguyên nhân khiến tài sản bị hoang hóa xuất phát từ việc bàn giao bệnh viện giữa Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 26/6/2025, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định điều chuyển tài sản công về tỉnh Yên Bái, song đến nay, việc bàn giao vẫn chưa hoàn tất.
1-34.jpg
Mới nhất, ngày 16/10, Cục Y tế GTVT﻿ đã có văn bản, ghi nhận ý kiến của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện GTVT Yên Bái. Cục sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Cục Y tế để thực hiện việc tiếp nhận bệnh viện theo đúng tinh thần “bàn giao nguyên trạng” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí cho bệnh viện theo quy định.
Thành Đạt
#Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái #Thiếu hụt tài chính và trang thiết bị #Tình trạng hoang tàn sau thiên tai #Vấn đề bàn giao tài sản công #Chính sách và quản lý tài sản công #Tình hình bệnh viện sau thời gian dài bỏ hoang #Nợ lương

