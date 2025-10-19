Cảnh hoang tàn ở bệnh viện công tại Lào Cai 4 năm không trả lương cho y, bác sỹ

TPO - Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Yên Bái (đường Thanh Niên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) dừng hoạt động từ tháng 6/2024. Cơ sở vật chất và thiết bị y tế xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.