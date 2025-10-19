Cảnh hoang tàn ở bệnh viện công tại Lào Cai 4 năm không trả lương cho y, bác sỹ

TPO - Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Yên Bái (đường Thanh Niên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) dừng hoạt động từ tháng 6/2024. Cơ sở vật chất và thiết bị y tế xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.
Những tấm bảng cũ kỹ trước cổng bệnh viện nay đã hư hỏng nặng. Nơi đây từng là cơ sở khám chữa bệnh cho cán bộ và người dân, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy siêu âm màu 5D, nội soi dạ dày, chụp X-quang kỹ thuật số, điều trị Đông y, Răng - Hàm - Mặt ...
Sau đợt mưa bão vừa qua, lớp bùn đất dày khoảng 30 cm phủ kín khuôn viên bệnh viện. Xe công vụ, xe đưa đón bệnh nhân bị ngập trong bùn, hư hỏng nặng.
Những mảng tường phủ rêu xanh, loang lổ với nhiều vết nứt, rạn chằng chịt.
Bên trong bệnh viện, cơ sở vật chất và trang thiết bị phủ đầy bụi, hỏng hóc nặng.
Theo báo cáo thực trạng ngày 30/9 vừa qua, tổng giá trị tài sản của Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái hơn 35 tỷ đồng, trong đó trang thiết bị y tế chiếm hơn 20,6 tỷ đồng. Đến nay, 20 thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được; 13 thiết bị khác đang chờ sửa chữa. “Thiết bị lâu ngày không sử dụng, trong khi cơ sở vật chất xuống cấp, không đảm bảo điều kiện bảo quản nên dẫn đến hư hỏng”, một cán bộ của bệnh viện cho biết. Trong ảnh: Phòng khám chữa bệnh nay bị bỏ hoang, xuống cấp.