Thủ tướng kiểm tra bệnh viện chậm tiến độ, nhà ở xã hội ở Cần Thơ

TPO - Sau chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 19/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra Trung tâm hành chính công phường Hưng Phú, khảo sát dự án nhà ở xã hội Nam Long 2 và đôn đốc dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhiều năm chậm tiến độ.

Theo đó, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, quy mô 500 giường, được kỳ vọng trở thành bệnh viện ung bướu hiện đại nhất vùng ĐBSCL. Khởi công từ năm 2017, công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2020, nhưng đến năm 2022 phải tạm dừng tới nay khi mới đạt hơn 80% khối lượng xây dựng. Nhiều hạng mục bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Trong khi đó, cơ sở cũ của Bệnh viện Ung bướu vẫn phải gồng mình tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân từ Cần Thơ và các tỉnh lân cận trong điều kiện xuống cấp, chật hẹp.



Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục sau kết luận thanh tra, sớm tái khởi động công trình bệnh viện và coi đây là dự án khẩn cấp.

“Bà con ĐBSCL phải lên TPHCM chữa bệnh rất cực khổ, tốn kém. Đây là dự án trọng điểm, không thể ì ạch như hiện nay”, Thủ tướng nhấn mạnh, và yêu cầu hoàn thành bệnh viện trong năm 2026.

Thủ tướng thăm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ), kiểm tra cơ sở vật chất và động viên đội ngũ y bác sĩ cùng bệnh nhân.

Thực hiện Đề án “Xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021- 2030”, TP. Cần Thơ (mới) được giao chỉ tiêu 16.900 căn. Tính đến ngày 15/10, thành phố đã triển khai 10 dự án, hoàn thành 3 dự án với 2.252 căn hộ; năm 2025 dự kiến hoàn thành thêm 1.073 căn, đạt 77% chỉ tiêu. Phần còn lại gồm 324 căn sẽ được hoàn thành trong quý 2/2026. Như vậy, lũy kế từ năm 2021 - 2025, thành phố đã hoàn thành tổng cộng 3.649 căn.

Dự án Nam Long 2 có tổng vốn đầu tư 1.253 tỷ đồng, quy mô 1.601 căn hộ, phục vụ khoảng 4.800 người. Hiện đã hoàn thành 930 căn, 671 căn còn lại đã được bán và đang tiếp tục thi công, với mức giá 15,8 triệu đồng/m².

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà cho một số hộ dân tại dự án Nam Long 2.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Cần Thơ và chủ đầu, khẳng định nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn. Thủ tướng hoan nghênh cam kết rút ngắn tiến độ nhưng nhấn mạnh phải đảm bảo chất lượng, đồng bộ hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao để người dân được hưởng dịch vụ như khu nhà ở thương mại.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú, Thủ tướng đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, không để hồ sơ trễ hạn. Việc ứng dụng mã QR tra cứu thủ tục trực tuyến giúp người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ, giảm chi phí và thời gian.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc vận hành trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải đi kèm chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”. Thủ tướng yêu cầu TP. Cần Thơ bố trí cán bộ linh hoạt, trách nhiệm, tận tình hướng dẫn và phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.