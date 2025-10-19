San sẻ yêu thương, gieo hy vọng vượt qua bệnh tật cùng trẻ em nghèo Bệnh viên Nhi Trung ương

TPO - Sáng 19/10, BTC giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper và nhà tài trợ đã đến thăm và trao quà cho các gia đình các em bé có hoàn cảnh khó khăn đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tổng số tiền từ giải JEEP Pickleball Tournament by Tienphong Newspaper-Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được BTC trao cho đại diện phòng Công tác Xã hội Viện Nhi Trung ương. Số tiền này gồm 11 triệu đồng từ đấu giá tấm HCV SEA Games 2011 của HLV Trương Minh Sang﻿, tiền phí giải đấu, ủng hộ từ các nhà hảo tâm...Cục phó Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến cũng trao lại giải thưởng đồng hạng Ba nội dung đôi Nam Nữ trên 40 tuổi cho quỹ ủng hộ các bệnh nhi.

Tại cuộc gặp, bà Lê Khánh Chi-Phó phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết nhiều năm qua báo Tiền Phong đã đồng hành cùng bệnh viện, tuyên truyền tới cộng đồng ý thức giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc bệnh nhân. Theo bà Lê Khánh Chi, Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện tuyến cuối, điều trị cho các bệnh nhân bệnh nặng. Bên cạnh chăm sóc chuyên môn, bệnh viện cũng chú trọng tới sức khoẻ tinh thần của các trẻ em. Nhiều trẻ em ở Viện nhi bệnh nặng, hoàn cảnh rất khó khăn.

Em Hoàng Thu Thảo (sinh năm 2014), là con 1 trong gia đình thuộc diện hộ nghèo ở Bắc Ninh. Mẹ bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng chất độc màu da cam, bệnh nhân không có bố, hiện tại ở cùng bà ngoại già yếu không có đủ khả năng chi trả viện phí cho cháu. Bệnh của con tiên lượng điều trị lâu dài, chi phí tốn kém.

Em Quàng Thị Ngọc Bích (sinh năm 2012) mắc hội chứng thận hư, là con đầu trong một gia đình người dân tộc Thái. Bố mẹ đều làm nương rẫy, thu nhập thấp. Em cần sử dụng nhiều loại thuốc ngoài bảo hiểm y tế chi trả. Bé Tô Duy Minh Khang (sinh năm 2025) bị suy hô hấp, sơ sinh hít phân su. Bố không lao động nặng được, mẹ là lao động chính thu nhập thấp. Bệnh của Minh Khang tiên lượng phức tạp, phải theo dõi lâu dài, điều trị tích cực phải sử dụng các loại thuốc rất tốn kém.

Đây là 3 trong số 15 trường hợp được BTC trao quà ủng hộ sáng 19/10. Bà Lê Khánh Chi gửi lời cảm ơn tới báo Tiền Phong và nhà tài trợ Jeep Vietnam Automobiles đã đồng hành, chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn.

Là nhà tài trợ chính của giải, ông Trịnh Duy Bằng – Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị Jeep Vietnam Automobiles – khẳng định việc đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong sự kiện này là một phần trong triết lý phát triển bền vững của thương hiệu: “Jeep không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và chinh phục, mà còn đại diện cho tinh thần tự do, kết nối và sẻ chia. Khi nhận lời đồng hành cùng Giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper – Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi mong muốn mang tinh thần đó đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn qua thể thao. Chúng tôi tin rằng giải đấu này sẽ tiếp tục được tổ chức trong những năm tới, trở thành sân chơi ý nghĩa, nơi những trái tim yêu thể thao cùng chung tay vì trẻ em Việt Nam.”