San sẻ yêu thương, gieo hy vọng vượt qua bệnh tật cùng trẻ em nghèo Bệnh viên Nhi Trung ương

TPO - Sáng 19/10, BTC giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper và nhà tài trợ đã đến thăm và trao quà cho các gia đình các em bé có hoàn cảnh khó khăn đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại cuộc gặp, bà Lê Khánh Chi-Phó phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết nhiều năm qua báo Tiền Phong đã đồng hành cùng bệnh viện, tuyên truyền tới cộng đồng ý thức giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc bệnh nhân. Theo bà Lê Khánh Chi, Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện tuyến cuối, điều trị cho các bệnh nhân bệnh nặng. Bên cạnh chăm sóc chuyên môn, bệnh viện cũng chú trọng tới sức khoẻ tinh thần của các trẻ em. Nhiều trẻ em ở Viện nhi bệnh nặng, hoàn cảnh rất khó khăn.
Em Hoàng Thu Thảo (sinh năm 2014), là con 1 trong gia đình thuộc diện hộ nghèo ở Bắc Ninh. Mẹ bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng chất độc màu da cam, bệnh nhân không có bố, hiện tại ở cùng bà ngoại già yếu không có đủ khả năng chi trả viện phí cho cháu. Bệnh của con tiên lượng điều trị lâu dài, chi phí tốn kém.
Em Quàng Thị Ngọc Bích (sinh năm 2012) mắc hội chứng thận hư, là con đầu trong một gia đình người dân tộc Thái. Bố mẹ đều làm nương rẫy, thu nhập thấp. Em cần sử dụng nhiều loại thuốc ngoài bảo hiểm y tế chi trả. Bé Tô Duy Minh Khang (sinh năm 2025) bị suy hô hấp, sơ sinh hít phân su. Bố không lao động nặng được, mẹ là lao động chính thu nhập thấp. Bệnh của Minh Khang tiên lượng phức tạp, phải theo dõi lâu dài, điều trị tích cực phải sử dụng các loại thuốc rất tốn kém.
Đây là 3 trong số 15 trường hợp được BTC trao quà ủng hộ sáng 19/10. Bà Lê Khánh Chi gửi lời cảm ơn tới báo Tiền Phong và nhà tài trợ Jeep Vietnam Automobiles đã đồng hành, chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn.