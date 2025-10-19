Sơn La bắt tay xóa nhà tạm do ảnh hưởng của mưa lũ, giúp dân có nhà đón Tết

TPO - Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến 31/12/2025 sẽ hoàn thành việc xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát do ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân vùng cao.

Tỉnh Sơn La quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát do ảnh hưởng của thiên tai.

Sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ từ tháng 5/2025 đến nay, tỉnh Sơn La đang khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát phát sinh, với quyết tâm giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định trước dịp Tết Dương lịch năm nay.

Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, Sơn La đã hỗ trợ xóa hơn 12.660 căn nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí gần 630 tỷ đồng, trong đó hơn 443 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa. Những nỗ lực ấy thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong hành trình vì an sinh, xóa nghèo bền vững.

Năm 2025, mưa lũ kéo dài đã khiến hơn 2.500 hộ dân trên địa bàn tỉnh phát sinh nhu cầu cấp thiết về nhà ở. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và sự đóng góp của xã hội.

Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến 31/12/2025 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát do ảnh hưởng bởi thiên tai.