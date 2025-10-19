Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Sơn La bắt tay xóa nhà tạm do ảnh hưởng của mưa lũ, giúp dân có nhà đón Tết

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến 31/12/2025 sẽ hoàn thành việc xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát do ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân vùng cao.

a7.jpg
Tỉnh Sơn La quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát do ảnh hưởng của thiên tai.

Sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ từ tháng 5/2025 đến nay, tỉnh Sơn La đang khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát phát sinh, với quyết tâm giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định trước dịp Tết Dương lịch năm nay.

Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, Sơn La đã hỗ trợ xóa hơn 12.660 căn nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí gần 630 tỷ đồng, trong đó hơn 443 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa. Những nỗ lực ấy thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong hành trình vì an sinh, xóa nghèo bền vững.

Năm 2025, mưa lũ kéo dài đã khiến hơn 2.500 hộ dân trên địa bàn tỉnh phát sinh nhu cầu cấp thiết về nhà ở. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và sự đóng góp của xã hội.

Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến 31/12/2025 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát do ảnh hưởng bởi thiên tai.

Viết Hà
#Sơn La #xóa nhà tạm #thiên tai #xóa nghèo #đời sống người dân #hỗ trợ nhà ở #bảo đảm an sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục