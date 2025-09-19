Lâm Đồng hoàn thành xóa hơn 5.600 căn nhà tạm, nhà dột nát

TPO - Trong giai đoạn 2024-2025, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xóa hơn hơn 5.600 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí hơn 324 tỷ đồng.

Chiều 19/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” giai đoạn 2024-2025.

Quảng cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh đã hoàn thành 5.691 căn/5.691 căn, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, xây mới 4.328 căn, sửa chữa 1.363 căn, với tổng kinh phí hơn 324 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động đã mang lại trên 3.800 căn nhà mới cho hộ nghèo, cận nghèo ở Lâm Đồng.

Ngoài ra, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, toàn tỉnh Lâm Đồng xây mới và sửa chữa hơn 2.200 căn; từ đề án hỗ trợ người có công và thân nhân liệt sĩ có trên 400 căn được hoàn thiện, với kinh phí gần 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình khác đã đóng góp trên 280 căn, gần 17 tỷ đồng.

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Không chỉ dừng ở nguồn hỗ trợ cứng (60 triệu đồng cho mỗi căn xây mới, 30 triệu đồng cho căn sửa chữa), các cấp, ngành còn vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp và chính người dân cùng góp kinh phí, ngày công để nhà cửa thêm khang trang, kiên cố. Đây là yếu tố quyết định để Lâm Đồng hoàn thành 100% chỉ tiêu, xóa “trắng” nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’đăm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng sẻ chia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’đăm phát biểu.

Bí thư cho rằng, thành công của chương trình không chỉ nằm ở những con số cụ thể, mà còn là kết tinh của lòng nhân ái, tinh thần cộng đồng và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp, ngành, các địa phương. Bên cạnh đó, với quyết tâm cao, phân công, tổ chức triển khai "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục lan tỏa phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác an sinh. Đặc biệt là xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, 27 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.