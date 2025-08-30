Tuyên Quang xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 15.000 hộ

TPO - Tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 15.064/15.064 hộ (trong đó, xây nhà ở mới 11.511 nhà; cải tạo, sửa chữa: 3.553 nhà). Đến hết ngày 29/8/2025 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành 261/261 nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ (đạt 100% kế hoạch). Tổng kinh phí là 11.520 triệu đồng.

Hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cho 5.970 nhà đạt 100% kế hoạch. Tổng kinh phí hỗ trợ 309.668,1 triệu đồng, huy động 25.499 ngày công hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Xuân Trường.

Hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 711 nhà xây mới đạt 100% kế hoạch. Tổng kinh phí: 42.664,6 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các tỉnh bạn chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với tổng số tiền 335.487 triệu đồng.

Ngoài việc đóng góp ủng hộ về kinh phí, các nhà thiện nguyện, lực lượng Công an, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể và nhân dân đã chung tay đóng góp trên 135 nghìn ngày công lao động để giúp đỡ các hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh.

Chiều 29/8, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định, việc hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân là “kỳ tích” của Tuyên Quang, thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự chung tay góp sức của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương, cùng sự đồng thuận của người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Xuân Trường.

“Nếu người dân không đồng thuận thì chúng ta không thể thực hiện được chương trình này. Đây là thành công của cả hệ thống chính trị, chứ không phải của riêng một ngành, một lĩnh vực hay một cơ quan nào”, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nói.

Nhân dịp này, 19 tập thể, 32 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.