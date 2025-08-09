Nghệ An xóa hơn 20.600 nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

TPO - Tính đến ngày 31/7, 105/130 xã, phường của tỉnh Nghệ An đã hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho người nghèo với 20.687 nhà ở kiên cố. Kết quả này đã phản ánh quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị và sự đồng lòng từ nhân dân.

Niềm vui trong căn nhà mới

“Có nhà mới, tôi rất vui, phấn khởi. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình có nơi an cư”, bà Trần Thị Tiếu (trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Gia đình bà Tiếu thuộc diện hộ nghèo. Mới đây, bà được nhận 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Vay mượn thêm họ hàng, người thân hơn 200 triệu đồng, bà xây dựng căn nhà mới khang trang, kiên cố.

Ngôi nhà mới khang trang của gia đình bà Tiếu

“Căn nhà cũ đã hư hỏng, thấm dột mỗi khi có mưa. Được nhà nước hỗ trợ tiền, chính quyền xã cùng các đoàn thể hỗ trợ công sức nên tôi mới quyết tâm làm lại nhà kiên cố để yên tâm sinh sống”, bà Tiếu nói.

Tại xã Châu Tiến, gia đình cựu chiến binh Quàng Văn Hoan cũng vừa được hỗ trợ xây nhà mới. Trong hoàn cảnh khó khăn khi có hai con mắc bệnh tâm thần, căn nhà khang trang là điểm tựa để cả gia đình yên tâm hơn trong cuộc sống.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ có được căn nhà khang trang như thế. Cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước, bà con, anh em làng xóm. Gia đình sẽ cố gắng phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn”, ông Hoan bày tỏ.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân xóa nhà tạm

Chung sức, đồng lòng

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ đột phá, là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta trong chăm lo đời sống nhân dân.

Tính đến ngày 31/7, 105/130 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát, nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó đã bàn giao và đưa vào sử dụng 20.687 nhà ở kiên cố trên tổng số 20.802 nhà theo kế hoạch.

Song song với việc tập trung cao cho việc ổn định tổ chức bộ máy, vận hành hoạt động theo chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành số nhà đã khởi công và khởi công số nhà còn lại.

Lực lượng công an, người dân chung tay thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Để hoàn thành Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn cấp cơ sở tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng. Tổ chức bàn giao nhà cho người dân ngay sau khi hoàn thành.

Bên cạnh nguồn lực từ Nhà nước, các xã đã chủ động rà soát, vận động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh cùng vào cuộc làm nhà cho hộ nghèo. Vận dụng nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh hộ dân như làm nhà “chìa khóa trao tay” bằng mô hình lắp ghép của Bộ Công an; kêu gọi nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà trọn gói; mua vật liệu; tặng vật dụng thiết yếu; tặng con giống tạo sinh kế.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, minh bạch, công khai từ khâu khảo sát đến hỗ trợ và nghiệm thu công trình. Đặc biệt, trao quyền cho người dân được tự thiết kế, tự giám sát và đóng góp nguồn lực, ngày công, vật liệu xây dựng. Đối với những gia đình đặc biệt khó khăn, cán bộ địa phương tự thiết kế nhà ở, huy động nguồn lực và nhân lực làm nhà để “trao tay” cho người dân.

Trao hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Từ những cách làm sáng tạo, linh hoạt và đầy tình người, Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực sự mang lại đổi thay rõ nét trong cuộc sống của đồng bào vùng khó, thắp sáng niềm tin và động lực vươn lên.

Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho hay: “Ngay từ đầu, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, thành viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa với phương châm “Ai có gì góp nấy”. Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò nòng cốt trong điều phối, phân bổ, giám sát nguồn lực và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chính sự thống nhất trong lãnh đạo, minh bạch trong vận động, hiệu quả trong phối hợp và tinh thần trách nhiệm, sẻ chia sâu sắc trong cộng đồng là những yếu tố then chốt quyết định thành công của chương trình”.