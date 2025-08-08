Mô hình chăn nuôi giúp người Mông thoát nghèo

TPO - Mạnh dạn vay vốn đầu tư mô hình chăn nuôi gia súc, đến nay, ông Lỳ Nỏ Pó (trú xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An) đã sở hữu cơ ngơi bạc tỷ trên núi Thằm Tạp. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, người đàn ông dân tộc Mông còn hỗ trợ, giúp đỡ bà con trên địa bàn vươn lên thoát nghèo.

Ở tuổi 64, ông Lỳ Nỏ Pó (trú xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An) có trong tay khoảng 70 con trâu, con bò. Theo tính toán của ông Pó, đàn trâu, bò có giá trị khoảng hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông chưa nhận mình giàu. Điều khiến ông tự hào nhất là nhờ chăn nuôi, bản thân đã thoát nghèo, trả hết nợ và nuôi dạy con cái trưởng thành.

Hỏi chuyện khởi nghiệp, ông Pó kể say sưa. Năm 1999, Ngân hàng chính sách xã hội có chương trình cho vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, ông mạnh dạn làm hồ sơ vay 5 triệu đồng, mua 2 con bò giống thả trên núi Thằm Tạp. “Tôi mua bò cái nuôi, đẻ bê cái thì để nuôi, bê đực thì bán đi. Bán 2 con bê đực mua được một con bê cái, cứ thế tăng đàn dần dần, rồi mua thêm trâu, ngựa. Có thời điểm, tổng đàn trâu, bò, ngựa của tôi phải đến trên 100 con”, ông Pó chia sẻ.

Đàn gia phát triển tốt, giúp gia đình ông Pó thoát nghèo

Thời gian đầu, đàn bò được thả rông trong rừng, tự kiếm ăn. Chuyện phải đi tìm hay trâu bò lẫn vào đàn của hàng xóm xảy ra thường xuyên. Chưa kể, mùa mưa rét, sương muối, bò chết dần chết mòn. “Có năm chết 8 con, có năm chết 16 con. Con chết do đói, con chết vì rét quá”, ông Pó kể.

Người đàn ông dân tộc Mông nghĩ không thể cứ “nhờ trời” mãi được, phải thay đổi cách thức chăn nuôi. Ông xuống núi, tham dự các lớp khuyến nông, học hỏi thêm về cách thức chăm sóc đàn gia súc. Đều đặn mỗi năm, ông tiêm phòng cho đàn trâu bò 2 lần, bổ sung muối vào thức ăn để tăng sức đề kháng.

Ông Pó dành 2 ha đất trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho trâu bò.

Ông Pó bắt tay vào khoanh rừng để nuôi bò. Ông chia 10 ha đất núi Thằm Tạp thành từng khu vực, trong đó dành 2 ha đất trồng cỏ voi chủ động nguồn thức ăn, phần còn lại khoanh đồng cỏ để trâu bò tự đi kiếm ăn khi thời tiết thuận lợi. Ông còn xây dựng các khu chuồng trại, vào những đợt rét đậm, rét hại sẽ sơ tán đàn trâu bò vào đấy, che bạt cản gió, đốt củi sưởi ấm.

Nhờ tiêm phòng đầy đủ, chủ động nguồn thức ăn dự trữ, có khu chuồng trại tránh mưa rét, ông Pó khắc phục dần yếu điểm của cách thức chăn nuôi truyền thống của đồng bào Mông nơi đây. “Gia đình đang có kế hoạch mở rộng diện tích để trồng thêm cỏ, ngô, sắn, đảm bảo về thức ăn tự nhiên cho trâu, bò. Đồng thời sẽ thí điểm nhân giống bò Mông, để bảo tồn giống gen quý hiếm đàn bò bản địa”, ông Pó cho hay.

Đàn trâu, bò của gia đình ông Lỳ Nỏ Pó

Khi đã có đủ cái ăn, cái mặc, gia đình ông Lỳ Nỏ Pó hướng tới việc hỗ trợ và giúp đỡ bà con còn khó khăn trên địa bàn. Ông đã vận động hỗ trợ, giúp đỡ, cho vay không lãi đối với các hộ gia đình nghèo. Ông tận tình giúp đỡ từ khâu lựa chọn đất hoang để khoanh vùng chăn nuôi đến chọn con giống sao cho có năng suất cao tạo nguồn thu nhập cho đồng bào. Ông còn vận động các hộ gia đình tập trung bảo vệ cây, con giống, hướng dẫn bà con cách tiêm phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Đến nay, nhiều gia đình trong xã đã biết nuôi và phát triển đàn trâu, bò, từ đó có thu nhập tốt, vươn lên thoát nghèo.

Ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho hay: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, được báo cáo điển hình tại hội nghị nông dân giỏi toàn tỉnh, ông Lỳ Nỏ Pó nhiều năm liền được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Làm giàu cho bản thân và gia đình, ông Pó còn nhiệt tình truyền kinh nghiệm chăn nuôi cho các hộ dân trong xã, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo”.