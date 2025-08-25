Tuyên Quang hỗ trợ cán bộ chuyển công tác 3 triệu đồng/tháng

TPO - Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa thông qua nghị quyết về hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho cán bộ từ Hà Giang (cũ) chuyển công tác về trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang mới.

Ngày 25/8, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp chuyên đề thứ 2. Một trong những nội dung được thông qua là Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lưu trú và đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp chuyên đề thứ 2. Ảnh: Ngọc Hưng.

Sau gần 2 tháng hợp nhất tỉnh và sáp nhập xã, phường, bộ máy chính quyền hai cấp ở Tuyên Quang đã vận hành ổn định. Tuy nhiên, nhiều cán bộ phải thay đổi nơi làm việc, phát sinh khó khăn trong đi lại và sinh hoạt.

Theo nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan thuộc tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) khi về làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng tiền lưu trú và một triệu đồng/người/tháng tiền đi lại.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Ánh.

Đối với cán bộ cấp xã có nhà ở hợp pháp cách trụ sở từ 15 km trở lên, mức hỗ trợ lưu trú là một triệu đồng/người/tháng, tiền đi lại được tính theo khoảng cách, từ 200.000 đến 700 nghìn đồng/người/tháng.

So với nhiều tỉnh, mức hỗ trợ của Tuyên Quang tương đương nhưng phạm vi áp dụng rộng hơn khi bao phủ cả cấp xã.