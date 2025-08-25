Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội đề xuất tăng mức trợ giúp xã hội gấp 1,4 lần mức chuẩn của Chính phủ

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND thành phố Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 700.000 đồng/tháng, cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn của Chính phủ. UBND thành phố cho rằng, với điều kiện ngân sách hiện nay, việc thành phố điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn Chính phủ là phù hợp.

UBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của Thủ đô.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024, thành phố áp dụng mức chuẩn 440.000 đồng (trung ương là 360.000 đồng) theo Nghị quyết số 09/2021 của HĐND thành phố. Từ tháng 7/2024 đến nay, thành phố áp dụng mức chuẩn 500.000 đồng (bằng mức chuẩn của Trung ương là 500.000 đồng).

Tuy nhiên, do giá tiêu dùng cùng với mức tăng lương cơ sở tăng trong thời gian qua, trong khi HĐND chưa có nghị quyết thay thế Nghị quyết 09/2021.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 700.000 đồng/tháng (cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn Chính phủ).

tro-cap.jpg
Hà Nội đề xuất tăng trợ cấp xã hội gấp 1,4 lần mức chuẩn của Chính phủ (ảnh minh họa)

UBND thành phố Hà Nội cho rằng, với điều kiện ngân sách hiện nay, việc thành phố điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn trợ giúp xã hội của Chính phủ là phù hợp.

Ngoài ra, tại khoản 3, Điều 27, Luật Thủ đô 2024 cũng quy định: Hỗ trợ đối với các đối tượng khác theo mức cao hơn mức quy định hoặc cho đối tượng chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Được biết, toàn thành phố hiện có 282.689 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng với tổng kinh phí khoảng 180 tỷ đồng/tháng.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và có hiệu lực từ 1/1/2026.

Thanh Hiếu
#Trợ cấp xã hội #Hà Nội #Nghị quyết #HĐND thành phố

