Sau thẩm tra, Hà Nội thông qua việc tăng mức hỗ trợ cho Cảnh sát hình sự cấp huyện

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất hỗ trợ lực lượng CSHS Công an cấp huyện mức 2,7 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, Ban Pháp chế cho rằng, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã được hỗ trợ 3,6 triệu đồng nên cần tăng mức hỗ trợ lên 3,6 triệu đồng là phù hợp.

Tại ngày làm việc thứ 2 (10/12), HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS), lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) thuộc Công an TP. Hà Nội.

Cụ thể, hỗ trợ mức hỗ trợ cho lực lượng CSHS Công an thành phố, công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng; Hỗ trợ lực lượng CSHS Công an cấp xã, Đồn Công an mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố, công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã trình bày tờ trình đề nghị hỗ trợ lực lượng CSHS, Cảnh sát CC&CHCN trên địa bàn thành phố.

Theo đề xuất, thành phố sẽ hỗ trợ lực lượng CSHS (Công an TP. Hà Nội) mức 3,6 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ lực lượng CSHS Công an cấp huyện mức 2,7 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng CSHS Công an cấp xã, Đồn Công an mức 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an thành phố, công an cấp huyện mức 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 92,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Trình bày báo cáo Thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội cho rằng, theo tờ trình mức đề xuất hỗ trợ cho lực lượng CSHS Công an cấp huyện là 2,7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy thuộc công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/tháng (Nghị quyết 13/2023-HĐND của HĐND TP. Hà Nội).

Để đảm bảo mặt bằng chung về mức hỗ trợ giữa các chiến sĩ lực lượng Công an thành phố đang thực hiện nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố nghiên cứu quy định mức hỗ trợ cho lực lượng CSHS Công an thành phố và công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/tháng.

Tiếp thu, báo cáo giải trình kiến nghị của Ban Pháp chế, UBND TP. Hà Nội cho biết, CSHS là lực lượng nòng cốt, trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm; tính chất công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, tương đồng với tính chất công việc của CSĐT tội phạm về ma túy.

Do đó, việc áp dụng chung một mức hỗ trợ 3,6 triệu đồng/người/tháng đối với lực lượng CSHS Công an thành phố và công an cấp huyện là cần thiết và phù hợp.

Hơn nữa, khi quy định mức hỗ trợ cho lực lượng CSHS Công an thành phố và công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng thì dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 102,3 tỷ đồng/năm, khả năng cân đối ngân sách đảm bảo được.

Sau khi xem xét, với đa số phiếu tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết trên.