Hà Nội đề xuất hỗ trợ cảnh sát khu vực, công an xã 1,8 triệu/tháng

TPO - UBND TP. Hà Nội cho biết, cảnh sát khu vực, công an xã phải làm việc từ 14-18 tiếng/ngày. Thành phố đề xuất hỗ trợ đối tượng này 1,8 triệu đồng/người/tháng. Tổng cộng, mỗi năm Hà Nội chi 97 tỷ đồng hỗ trợ cảnh sát khu vực, công an xã.

Đó là một trong những nội dung tại tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND TP. Hà Nội gửi HĐND TP. Hà Nội.

Theo UBND TP. Hà Nội, Thủ đô là nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, mức sống cao hơn các địa phương khác. Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng bình quân hằng năm đều tăng so với các năm trước và tình hình trượt giá tại Thủ đô nên nhiều cán bộ, chiến sĩ công an thành phố gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã được bố trí tại Công an xã, phường, thị trấn với tổng số 4.487 người, trong đó 1.748 cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực thuộc tổ cảnh sát khu vực, công an phường, thị trấn; 2.739 cán bộ chiến sĩ công an xã.

Kết quả khảo sát từ năm 2021-2023, thời gian làm việc bình quân trong 1 tuần của 1 cảnh sát khu vực thuộc công an phường, thị trấn là 98 giờ, trung bình là 14 giờ/ngày, vượt quá thời gian quy định của Bộ luật Lao động (Theo Điều 105 Bộ luật Lao động, thời gian làm việc không quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần).

Trung bình mỗi cán bộ cảnh sát khu vực phải thực hiện 25 báo cáo/tháng về công tác an ninh trật tự trên địa bàn, trong khi thời gian làm việc bình quân trong 1 tuần của 1 cán bộ công an xã là 127 giờ, trung bình là 18 giờ/ngày.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, bản thân cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội cũng thuộc đối tượng được đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, hiện chưa có những chính sách đặc thù riêng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Do đó, UBND TP. Hà Nội đề xuất, hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát khu vực, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã (thuộc Công an TP. Hà Nội) mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp 1 người đồng thời thuộc nhiều đối tượng áp dụng quy định thì thì chỉ được hưởng 1 mức hỗ trợ.

Dự kiến kinh phí chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã trên địa bàn TP. Hà Nội khoảng 97 tỷ đồng/năm, trong khả năng cân đối của ngân sách thành phố.

UBND TP. Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 17, được tổ chức từ ngày 1-5/7.