Công an chính quy đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đoàn tại cấp xã chiếm tỉ lệ cao nhất

TPO - Sáng 15/3, tại Hội nghị tổng kết chủ trương đưa cán bộ công an chính quy tham gia vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, cũng như tiến hành bầu cử chức vụ Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên tại cấp xã, phường, thị trấn từ tháng 1/2022 đến nay, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã đánh giá, lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên tại cấp xã chiếm tỉ lệ cao nhất, bao gồm cả cấp cơ sở và cấp huyện.

Hơn 500 đồng chí công an chính quy kiêm Phó Bí thư Đoàn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy đánh giá, lực lượng Công an chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các khối, kể cả cấp cơ sở và cấp huyện.

Qua 2 năm triển khai, có 1.262 đồng chí Phó Bí thư đoàn kiêm nhiệm được bầu ở xã, phường, thị trấn, trong đó có 539 đồng chí là công an chính quy (chiếm tỷ lệ 42,71%), phần còn lại là các đối tượng: công chức cấp xã (chiếm tỷ lệ 13,79%), cán bộ các đoàn thể (chiếm tỷ lệ 10,94%), giáo viên/tổng phụ trách đội/chi đoàn khối trường học (chiếm tỷ lệ 10,3%), dân quân/bộ đội biên phòng (chiếm tỷ lệ 7,13%), Bí thư chi bộ/trưởng thôn (chiếm tỷ lệ 1,66%), Bí thư chi đoàn địa bàn dân cư (chiếm tỷ lệ 3,17%) và các đối tượng khác.

Những cán bộ trẻ này được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản, mang trong mình tâm huyết và năng lực công tác. Họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chức danh Phó Bí thư Đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn cũng như các quy định về tiêu chuẩn chức danh tại địa phương và đơn vị. Đồng thời, việc áp dụng chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ Phó Bí thư kiêm nhiệm là Công an chính quy đã đóng góp vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Đối với những đồng nghiệp đã được vinh danh bằng Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu trong năm 2023, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, những thành tích đạt được ngày hôm nay là kết quả của sự phấn đấu bền bỉ và quyết tâm không ngừng.

Tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy cảm ơn đối với sự quan tâm và hỗ trợ quyết liệt từ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Bộ trưởng Bộ Công an trong việc hướng dẫn Công an địa phương hợp tác với tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên là Công an chính quy tham gia vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, cũng như bầu chọn các Phó Bí thư kiêm nhiệm. Anh Huy cũng kỳ vọng, trong thời gian sắp tới, sự quan tâm này sẽ tiếp tục được thể hiện từ lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Bộ trưởng, đặc biệt là trong việc thúc đẩy chủ trương này; đồng thời, cũng giúp nâng cao công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong lực lượng Công an, tạo điều kiện tốt nhất cho tuổi trẻ Công an phát triển, rèn luyện và trưởng thành.

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương trao giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2023

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao biểu trưng tuyên dương 20 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2023.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Bộ Công an tặng các cá nhân đoàn viên thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao. Giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" mà tên gọi trước đây là giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu", qua 15 năm triển khai đã khẳng định được uy tín của mình trong hệ thống các danh hiệu, giải thưởng dành cho đối tượng thanh niên; đã vinh danh 307 cá nhân tiêu biểu của Công an đơn vị, địa phương trên nhiều lĩnh vực công tác; tạo sức lan toả sâu rộng trong và ngoài lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên được tuyên dương "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023 và các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

Bộ trưởng khẳng định, xây dựng Công an xã chính quy là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 42 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Để thực hiện chủ trương này, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó, một trong những giải pháp hiệu quả là giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn xã, phường, thị trấn để phát huy vai trò của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Danh sách 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2023: 1. Trung úy Khổng Minh Trang, Phó Trưởng Công an xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 2. Thượng úy Nguyễn Thế Ngời, Phó Trưởng Công an xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 3. Thượng sĩ Phạm Quang Tuyền, Công an xã Thổ Châu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 4. Đại úy Triệu Văn San, Trưởng Công an xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 5. Đại úy Lê Thế Văn, Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. 6. Đại uý Lê Quang Vượng, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 7. Đại uý Lê Đức Phú, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng. 8. Đại uý Sình Quốc Thương, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 9. Đại uý Trương Thế Quyền, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 10. Đại úy Nguyễn Viết Hiển, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông. 11. Binh nhất Trần Văn Quỳnh, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Thuận. 12. Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 13. Thượng úy Nguyễn Quang Việt, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa. 14. Đại úy Đoàn Xuân Hoà, Phòng 5, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý. 15. Thiếu tá Phùng Mạnh Tường, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT. 16. Thượng úy Chuyên môn kỹ thuật Nguyễn Minh Anh, Nhà hát kịch CAND, Cục Công tác đảng và công tác chính trị. 17. Đồng chí Trịnh Thu Vinh, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND, Cục Công tác đảng và công tác chính trị. 18. Hoàng Thị Thu, B8A-D45, Học viện Cảnh sát nhân dân. 19. Đại úy Đặng Văn Thắng, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh. 20. Đại úy Trần Ngọc Cường, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nam Định.