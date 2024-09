Bộ Công an hỗ trợ các địa phương 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 3

TPO - Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân (CAND) vừa ký quyết định hỗ trợ 10 địa phương số tiền 20 tỷ đồng để giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 3.

Cụ thể, ngày 19/9, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, đã ký quyết định hỗ trợ kinh phí 20 tỷ đồng cho 10 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên và Hòa Bình (mỗi tỉnh, thành phố nhận 2 tỷ đồng) nhằm giúp người dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại từ cơn bão và tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh hoặc bị thương trong quá trình phòng, chống thiên tai. Sau lễ phát động, các đơn vị và địa phương trong lực lượng Công an đã tích cực tổ chức vận động quyên góp.

Cục Tổ chức cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và tập hợp kinh phí ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ, sau đó chuyển về Quỹ Nghĩa tình đồng đội để thống nhất báo cáo và đề xuất hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh bị thiệt hại.

Ngoài 20 tỷ đồng hỗ trợ nêu trên, nếu tình hình thiệt hại ở các địa phương diễn biến phức tạp hơn, Bộ Công an sẽ tiếp tục xem xét để có thêm hỗ trợ.

Quyết định cũng giao Giám đốc Công an 10 tỉnh, thành phố thay mặt Bộ Công an chuyển kinh phí hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân các tỉnh để giúp nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.