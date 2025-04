Bản tin 8H: Thực hiện quyết định nhân sự chủ chốt của Bộ Quốc phòng

TPO - Trong ngày 10/4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 tổ chức các hội nghị triển khai công tác cán bộ của Bộ Quốc phòng.

Chiều 10/4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh. Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, được nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm thì nghỉ hưu theo chế độ. Đại tá Nguyễn Bá Duyệt - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh - nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị.

Ngày 10/4, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), đóng quân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn. Bộ Quốc phòng có quyết định về việc nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ đối với Đại tá Phạm Văn Sáu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28; quyết định bổ nhiệm Trung tá Hoàng Văn Nghiêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28 giữ chức Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28. Tại hội nghị, nhiệm vụ công tác Đảng được bàn giao cho Đại tá Vũ Hữu Khởi - Phó Bí thư Đảng ủy, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 28. Nhiệm vụ công tác chính trị được bàn giao cho Trung tá Hoàng Văn Nghiêm - Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28.

Tối 10/4, Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hơn 19h cùng ngày, xe tải mang biển số tỉnh Bình Dương khi vừa qua đèn tín hiệu giao thông đoạn ngã ba chùa Cao Đài, thuộc phường Linh Xuân, va chạm với xe máy do người phụ nữ chở một trẻ em. Hậu quả, hai người trên xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị kẹt dưới gầm xe. Tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Ngày 10/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ. Dự án có tổng chiều dài khoảng 600m, vuốt nối vào đường Hoàng Quốc Việt và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài; mặt cắt ngang hầm bố trí 6 làn xe, mặt cắt ngang toàn hầm hơn 22m, trong đó mỗi bên 2 làn xe cơ giới rộng 3,5m và 1 làn xe thô sơ rộng 2,5m. Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II với tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.000 tỷ đồng và chuẩn bị đầu tư trong năm nay, thực hiện đầu tư năm 2026-2028.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt trước khi đón đợt gió mùa đông bắc tràn về vào cuối tuần. Từ ngày 12/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở Bắc Bộ xuống thấp nhất 16-19 độ, vùng núi cao dưới 13 độ; Bắc Trung Bộ 17-20 độ. Hà Nội chuyển lạnh từ đêm 12/4, đêm 13-14/4 trời rét, thấp nhất 17-19 độ. Từ sáng 12/4, Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Chiều 10/4, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP ASIA LIFE (18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) do bà Nguyễn Phạm Hồng Vy làm giám đốc. Số tiền xử phạt tổng cộng hơn 224 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất thực phẩm đối với Công ty CP ASIA LIFE trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được quyết định. Bên cạnh đó, Công ty CP ASIA LIFE phải thu hồi và tiêu hủy 4.080 sản phẩm "Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES" (kẹo Kera) do không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 10/4, TAND tỉnh Gia Lai cho biết TAND huyện Đăk Đoa báo cáo việc Cơ quan điều tra - VKSND Tối cao khám xét làm việc của ông Nguyễn Xuân Hưng, Chánh án TAND huyện Đăk Đoa. Trước đó, khoảng 8h30 ngày 9/4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đến trụ sở TAND huyện Đăk Đoa làm việc với ông Hưng liên quan đến vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cuối năm 2024. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sau đó lập biên bản thu giữ, niêm phong một số tài liệu, đồ vật có liên quan. Đại diện TAND huyện Đăk Đoa được mời ký vào các biên bản. Tuy nhiên, ông Hưng đã nộp đơn xin thôi việc vào ngày 1/4 vì lý do cá nhân. Ngày 9/4, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định cho ông Hưng được thôi việc theo nguyện vọng. (XEM CHI TIẾT)