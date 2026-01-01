Rộn vang làng trống ngày Tết ở Nghệ An

TPO - Không khí lao động hối hả báo hiệu Tết đã về, cũng là lúc làng nghề làm trống da ở Nghệ An bước vào vụ sản xuất sôi động nhất trong năm.
Theo ông Cư, để làm được một chiếc trống hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua hàng chục công đoạn, trong đó xử lý da và bịt miệng trống là quan trọng nhất. Da trống được chọn từ da trâu, bò già, bởi càng già thì da càng dày, cho âm thanh vang và bền. Sau khi mua về, da được bào mỏng, căng đều và phơi nắng từ 3 - 4 ngày. Gặp trời râm, mưa, người thợ phải đốt lửa để hong da suốt ngày đêm.
Tang trống được làm từ gỗ mít - loại gỗ dẻo, nhẹ, ít co giãn và cho âm thanh tốt. Gỗ mít được cưa thành những thanh dăm cong, ghép lại trong các đai tre để tạo hình thân trống. Trước khi bưng trống, tang được bào chuốt cẩn thận cho tròn đều, cân đối, bởi chỉ cần lệch một chút cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Khi bịt miệng trống, miếng da được kéo căng, đặt khéo léo lên tang trống, sau đó cố định bằng các chốt tre già. Người thợ vừa dẫm lên mặt trống để da giãn đều, vừa dùng búa gõ nhẹ vào các thanh khẳng để néo da. Cứ thế, dẫm - kích - néo lặp đi lặp lại cho đến khi mặt trống căng đều, gõ thử cho tiếng “đanh”, vang như ý.
Bên cạnh cách néo da truyền thống bằng nêm, một số cơ sở hiện nay đã áp dụng kích để kích dưới bệ néo, giúp da căng đều hơn và giảm sức lao động. Anh Phan Văn Dũng (29 tuổi) chia sẻ: “Nhờ máy móc hỗ trợ một số công đoạn, nghề làm trống hiện nay đỡ vất vả hơn trước, song những khâu quyết định chất lượng vẫn phải làm thủ công”.