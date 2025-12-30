Tăng lượt xe khách, chuyến tàu phục vụ Tết Dương lịch

TPO - Sáng 30/12, lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày nên đơn vị đã có kế hoạch tăng cường 400 xe cho các bến, tăng thêm 250 xe so với kế hoạch trước đó.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội Trần Hoàng cho biết theo phương án điều chỉnh mới nhất, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, công ty đã điều chỉnh kế hoạch tăng cường xe cho các bến so với kế hoạch được đưa ra trước đây.

Cụ thể, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, bến xe có kế hoạch tăng cường 400 lượt xe cho các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm - tăng thêm 250 xe so với kế hoạch trước đó.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đưa ra dự báo dịp nghỉ tết Dương lịch 2026, bến xe Giáp Bát lượng khách tăng cao nhất trong các ngày cao điểm có thể lên khoảng 16.000 lượt/ngày, tăng 260% so với ngày thường. Lượng xe được công ty bố trí tăng cường cho bến xe chủ yếu trên các tuyến có đông hành khách di chuyển là Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội được tăng cường 400 lượt xe phục vụ khách dịp Tết Dương lịch 2026.

Tại Bến xe Gia Lâm, lượng khách tăng cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 6.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường, lượt xe được bố trí tăng cường chủ yếu cho các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Với bến xe Mỹ Đình, tăng cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 16.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường, lượt xe tăng cường chủ yếu cho các tuyến Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Thông tin với PV Tiền Phong về giá vé dịp này, ông Trần Hoàng cho biết tính đến ngày 30/12, công ty rà soát và thấy rằng chưa có doanh nghiệp, đơn vị vận tải nào tại các bến xe là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm thông báo xin tăng giá vé dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Ngày 30/12, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Tổng Công ty đường sắt Việt Nam) cũng cho biết để phục vụ nhu cầu khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, trong thời gian từ 1-4/1/2026, công ty tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khách và nối thêm toa với tổng số 20.000 chỗ bổ sung cho dịp này.

Với tuyến tàu xuất phát từ Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy thêm 8 chuyến tàu, tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy thêm 4 chuyến, tuyến Hà Nội - Vinh nối thêm toa xe vào tàu NA1/NA2, cung cấp thêm 1.000 chỗ, tàu Thống nhất Bắc - Nam (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8) bổ sung thêm khoảng 2.260 chỗ.