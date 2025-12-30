Hà Nội: Lòng đường biến thành chợ cóc, giao thông rối loạn gần cầu Mai Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, đến hết năm 2026, Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. Lộ trình hoàn thành giải tỏa như sau: Nhóm 1 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026; Nhóm 2 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026; Nhóm 3 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026; Nhóm 4 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Bên cạnh việc giải tỏa, thành phố sẽ bố trí mặt bằng cho các tiểu thương tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định gắn với công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo chỉ tiêu tại kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.