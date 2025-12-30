Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội: Lòng đường biến thành chợ cóc, giao thông rối loạn gần cầu Mai Lĩnh

Phùng Linh - Đức Nguyễn

TPO - Nhiều diện tích lòng đường gần khu vực cầu Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) bị lấn chiếm làm chợ cóc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

tp-chomailinh-04.jpg
Dọc tuyến đường dẫn lên cầu Mai Lĩnh – một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng kết nối quận Hà Đông với khu vực phía Tây Hà Nội – nhiều đoạn lòng đường đang bị chiếm dụng làm nơi buôn bán rau củ, thực phẩm và hàng hóa dân sinh.
tp-chomailinh-12.jpg
Chợ Mai Lĩnh hoạt động tấp nập nhất từ đêm cho đến 8h sáng hôm sau. Các sạp hàng dựng tạm bợ, bày tràn xuống mặt đường, khiến giao thông qua khu vực này thường xuyên bị thu hẹp, ùn ứ, đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi sáng.
tp-chomailinh-10.jpg
Để mua được hàng hóa, nhiều người dân thậm chí chạy ngược chiều để lựa chọn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
tp-chomailinh-07.jpg
Người mua – kẻ bán họp chợ ngay sát làn xe chạy, khiến khu vực quanh cầu Mai Lĩnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
tp-chomailinh-06.jpg
tp-chomailinh-05.jpg
Người mua cũng dừng đỗ ngay dưới lòng đường gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.
tp-chomailinh-14.jpg
Xe máy, ô tô buộc phải luồn lách qua khu vực họp chợ, tạo nên cảnh giao thông hỗn loạn vào mỗi buổi sáng.
tp-chomailinh-11.jpg
Các phương tiện phải luồn lách qua khu vực vốn đã chật hẹp, tạo áp lực lớn lên trật tự an toàn giao thông.
tp-chomailinh-03.jpg
Các sạp hàng dựng tạm, che bạt, đặt rổ rá tràn lan trên lòng đường khiến khu vực quanh cầu Mai Lĩnh trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
tp-chomailinh-08.jpg
Trước tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn biến phức tạp, UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý, kiên quyết xóa bỏ chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị.
tp-chomailinh-09.jpg
Theo chỉ đạo của thành phố, các “điểm nóng” vi phạm phải được xử lý dứt điểm trước ngày 30/1/2026.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, đến hết năm 2026, Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. Lộ trình hoàn thành giải tỏa như sau: Nhóm 1 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026; Nhóm 2 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026; Nhóm 3 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026; Nhóm 4 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Bên cạnh việc giải tỏa, thành phố sẽ bố trí mặt bằng cho các tiểu thương tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định gắn với công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo chỉ tiêu tại kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Phùng Linh - Đức Nguyễn
#Chợ cóc #Cầu Mai Lĩnh #Giao thông Hà Nội #An toàn giao thông #Tai nạn #Lấn chiếm đường #Ùn tắc

