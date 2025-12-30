Mãn nhãn bữa tiệc thị giác tại triển lãm số ‘Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và di sản’

TPO - Kết hợp táo bạo giữa di sản và công nghệ trình diễn hiện đại, triển lãm "Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và di sản" thu hút người xem dịp Tết Dương lịch 2026. Khách tham quan sẽ được đắm mình trong không gian đa giác quan, nơi lịch sử thủ đô được tái hiện sống động qua lăng kính số.

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” được tổ chức nhằm đổi mới phương thức tiếp cận, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội thông qua việc ứng dụng công nghệ số và nghệ thuật đương đại.

Sự kiện không chỉ là điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật chào đón Tết Dương lịch 2026 của Thủ đô, mà còn cho thấy cách tiếp cận mới trong kể chuyện di sản bằng công nghệ số và nghệ thuật đương đại để hòa nhịp cùng đời sống hôm nay.

Khác với các hình thức trưng bày truyền thống, không gian triển lãm được xây dựng theo tinh thần “di sản sống”, nơi công chúng không chỉ chiêm ngưỡng mà còn tham gia, tương tác và trải nghiệm đa giác quan.

Thay vì tái hiện di sản theo lối trưng bày tĩnh, triển lãm lựa chọn ngôn ngữ của công nghệ số và nghệ thuật đương đại để kể lại lịch sử, ký ức và đời sống văn hóa Hà Nội dưới hình thức trải nghiệm phù hợp với bối cảnh đương đại.

Toàn bộ không gian trưng bày ứng dụng đồng bộ các công nghệ số hiện đại như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, tường tương tác (Interactive Wall), thực tế ảo VR, trình chiếu đa lớp và công nghệ cảm biến chuyển động.

Không gian triển lãm số được tổ chức thành nhiều chủ đề trải nghiệm liên hoàn, tạo nên một hành trình xuyên suốt về Hà Nội: Khu vực LED Kinetic - “Trái tim rạng rỡ”; khu vực Immersive Mapping trên lụa - “Ngàn năm Thăng Long”; khu vực Thành phố sáng tạo - Hà Nội 2050; khu vực trải nghiệm 360 Hà Nội (VR), khu vực “Ô cửa thời gian”; khu vực tranh dân gian Hàng Trống - “Hồn cũ Tết xưa”.

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp chào đón năm mới 2026. Thông qua không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và Di sản”, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật tại trung tâm Thủ đô, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội giàu truyền thống, năng động, sáng tạo và hội nhập