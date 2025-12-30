Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Mãn nhãn bữa tiệc thị giác tại triển lãm số ‘Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và di sản’

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kết hợp táo bạo giữa di sản và công nghệ trình diễn hiện đại, triển lãm "Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và di sản" thu hút người xem dịp Tết Dương lịch 2026. Khách tham quan sẽ được đắm mình trong không gian đa giác quan, nơi lịch sử thủ đô được tái hiện sống động qua lăng kính số.

Mãn nhãn triển lãm số ‘Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và di sản’: Bữa tiệc thị giác giữa lòng Thủ đô.
t2.jpg

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” được tổ chức nhằm đổi mới phương thức tiếp cận, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội thông qua việc ứng dụng công nghệ số và nghệ thuật đương đại.

tp-60.jpg

Sự kiện không chỉ là điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật chào đón Tết Dương lịch 2026 của Thủ đô, mà còn cho thấy cách tiếp cận mới trong kể chuyện di sản bằng công nghệ số và nghệ thuật đương đại để hòa nhịp cùng đời sống hôm nay.

tp-t5.jpg
tp-t16.jpg
tp-t17.jpg

Khác với các hình thức trưng bày truyền thống, không gian triển lãm được xây dựng theo tinh thần “di sản sống”, nơi công chúng không chỉ chiêm ngưỡng mà còn tham gia, tương tác và trải nghiệm đa giác quan.

tp-t10.jpg
tp-t11.jpg
tp-ty10.jpg
tp-tl.jpg

Thay vì tái hiện di sản theo lối trưng bày tĩnh, triển lãm lựa chọn ngôn ngữ của công nghệ số và nghệ thuật đương đại để kể lại lịch sử, ký ức và đời sống văn hóa Hà Nội dưới hình thức trải nghiệm phù hợp với bối cảnh đương đại.

tp-54.jpg
tp-58.jpg
tp-53.jpg

Toàn bộ không gian trưng bày ứng dụng đồng bộ các công nghệ số hiện đại như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, tường tương tác (Interactive Wall), thực tế ảo VR, trình chiếu đa lớp và công nghệ cảm biến chuyển động.

tp-t14.jpg
tp-t11.jpg
tp-t12.jpg

Không gian triển lãm số được tổ chức thành nhiều chủ đề trải nghiệm liên hoàn, tạo nên một hành trình xuyên suốt về Hà Nội: Khu vực LED Kinetic - “Trái tim rạng rỡ”; khu vực Immersive Mapping trên lụa - “Ngàn năm Thăng Long”; khu vực Thành phố sáng tạo - Hà Nội 2050; khu vực trải nghiệm 360 Hà Nội (VR), khu vực “Ô cửa thời gian”; khu vực tranh dân gian Hàng Trống - “Hồn cũ Tết xưa”.

tp-t7.jpg
tp-t8.jpg
tp-t4.jpg

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp chào đón năm mới 2026. Thông qua không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và Di sản”, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật tại trung tâm Thủ đô, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội giàu truyền thống, năng động, sáng tạo và hội nhập

Trọng Tài
#Hà Nội #Triển lãm số #Di sản #Công nghệ 3D #VR

Xem thêm

Cùng chuyên mục