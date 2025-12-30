Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh các trận địa pháo hoa chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Đức Nguyễn

TPO - Sáng 30/12, các trận địa pháo hoa tại Hà Nội đã bước vào công tác chuẩn bị, lắp đặt và kiểm tra kỹ thuật, sẵn sàng cho màn trình diễn phục vụ người dân đón năm mới 2026.

VIDEO: Cận cảnh các trận địa pháo hoa chào năm mới 2026 tại Hà Nội
tp-tienphong-756.jpg
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, dịp Tết Dương lịch 2026, thành phố bắn pháo hoa 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm (6 trận địa) thuộc các phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.
tp-dd.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sáng sớm 30/12, công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa đang được gấp rút hoàn thiện, lực lượng chức năng thắt chặt an ninh xung quanh khu vực bắn pháo.
tp-tienphong-748.jpg
tp-tienphong-747.jpg
Theo kế hoạch, khu vực hồ Hoàn Kiếm bố trí hai trận địa pháo hoa, đặt tại khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.
tp-tienphong-741.jpg
Tại điểm bắn khu vực Hồ Tây, các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô đang tất bật lắp đặt, kiểm tra kỹ lưỡng từng giàn pháo để sẵn sàng cho bữa tiệc ánh sáng đêm giao thừa.
tp-tienphong-733.jpg
Chỉ đạo tại trận địa pháo hoa khu vực Tây Hồ, thượng tá Tống Huy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 Hồng Hà, cho biết: “Sáng nay, đơn vị chúng tôi đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Công an phường Tây Hồ, lực lượng dân quân tự vệ và dân quân cơ động triển khai lắp đặt hệ thống pháo hoa. Toàn bộ công tác được thực hiện đúng kế hoạch, tuân thủ nghiêm quy trình an toàn”.
tp-tienphong-743.jpg
tp-tienphong-725.jpg
tp-tienphong-729.jpg
Từng nòng pháo, dây dẫn được các chiến sĩ kiểm tra tỉ mỉ, lắp ráp theo đúng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Tại trận địa, yếu tố an toàn tuyệt đối được đặt lên hàng đầu trước khi hệ thống được đưa vào vận hành.
tp-tienphong-736.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ được huy động tham gia làm nhiệm vụ vận chuyển, lắp ráp các thành phần bắn pháo hoa.
tp-tienphong-726.jpg
Các giàn pháo hoa được lắp đặt cố định, sẵn sàng đưa pháo vào ống phóng.
tp-tienphong-738.jpg
tp-tienphong-745.jpg
tp-tienphong-742.jpg
Lực lượng an ninh được tăng cường, thắt chặt tại các điểm lắp đặt trận địa pháo hoa, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công và chuẩn bị.
tp-tienphong-719.jpg
Tại khu vực sân F1 (gần Sân vận động Mỹ Đình), công tác lắp đặt giàn pháo cũng đang được khẩn trương triển khai. Theo kế hoạch, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 6 trận địa, gồm 4.000 quả pháo hoa tầm cao và 360 giàn pháo hoa tầm thấp.
tp-tienphong-752.jpg
Ngoài hoạt động bắn pháo hoa, Hà Nội còn tổ chức chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) diễn ra 19-24h ngày 31/12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Đức Nguyễn
#pháo hoa #Hà Nội #Tết Dương lịch #chào năm mới #sự kiện #trận địa pháo hoa

