Cận cảnh các trận địa pháo hoa chào năm mới 2026 tại Hà Nội

TPO - Sáng 30/12, các trận địa pháo hoa tại Hà Nội đã bước vào công tác chuẩn bị, lắp đặt và kiểm tra kỹ thuật, sẵn sàng cho màn trình diễn phục vụ người dân đón năm mới 2026.
Theo kế hoạch, khu vực hồ Hoàn Kiếm bố trí hai trận địa pháo hoa, đặt tại khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.
Từng nòng pháo, dây dẫn được các chiến sĩ kiểm tra tỉ mỉ, lắp ráp theo đúng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Tại trận địa, yếu tố an toàn tuyệt đối được đặt lên hàng đầu trước khi hệ thống được đưa vào vận hành.