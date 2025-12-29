Hà Nội: Gần 1.000 khách hàng bốc thăm mua nhà ở xã hội Uy Nỗ

TPO - Chủ đầu tư nhận được 1.358 hồ sơ mua nhà ở xã hội Uy Nỗ, trong đó 852 hồ sơ khách hàng đạt yêu cầu. Trong ngày 29/12, chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm.
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư cho biết: Chủ đầu tư đã tiếp nhận 1.358 hồ sơ khách hàng, trong đó 506 hồ sơ không đạt. Trong số, 852 hồ sơ khách hàng đủ điều kiện tham gia bốc thăm, có 558 trường hợp thuộc diện ưu tiên.
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, công tác bốc thăm được thực hiện tuần tự. Trong đó, căn hộ thuê mua bốc thăm trước, căn hộ mua bốc thăm sau. Các căn hộ bốc thăm vị trí thực hiện trước (đối tượng ưu tiên), căn hộ bốc thăm cả quyền mua và vị trí thực hiện sau.
Theo ghi nhận, công tác bốc thăm được thực hiện công khai, minh bạch. Toàn bộ số phiếu của mỗi nhóm diện tích căn hộ được niêm phong. Trước khi đưa vào hòm phiếu, chủ đầu tư mời đơn vị giám sát và khách hàng lên kiểm tra, xác nhận.
Khách hàng sau khi bốc thăm nếu trúng quyền mua căn hộ sẽ ký biên bản xác nhận kết quả và biên bản đặt cọc. Mức đặt cọc là 40 triệu đồng (đối với căn hộ 40m2- 46m2), các căn hộ còn lại đặt cọc 50 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua bán vào cuối tháng 1/2026.
Để hỗ trợ khách hàng, nhất là đối tượng người có công, chủ đầu tư bố trí cán bộ, nhân viên hỗ trợ di chuyển, kiểm tra thông tin và các thủ tục khác.