Xã hội

Google News

Hà Nội: Gần 1.000 khách hàng bốc thăm mua nhà ở xã hội Uy Nỗ

Thanh Hiếu

TPO - Chủ đầu tư nhận được 1.358 hồ sơ mua nhà ở xã hội Uy Nỗ, trong đó 852 hồ sơ khách hàng đạt yêu cầu. Trong ngày 29/12, chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm.

1000034698-1031.jpg
Ngày 29/12, Ban quản lý các dự án đầu tư – Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng﻿ tổ chức bốc thăm mua nhà ở xã hội Uy Nỗ (xã Đông Anh, Hà Nội). Theo lịch, từ 7h30 chủ đầu tư bắt đầu làm thủ tục bốc thăm, nhưng có rất nhiều khách hàng đi từ sáng sớm.
1000034670.jpg
1000034611.jpg
1000034593.jpg
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư cho biết: Chủ đầu tư đã tiếp nhận 1.358 hồ sơ khách hàng, trong đó 506 hồ sơ không đạt. Trong số, 852 hồ sơ khách hàng đủ điều kiện tham gia bốc thăm, có 558 trường hợp thuộc diện ưu tiên.
1000034642.jpg
1000034584.jpg
1000034389.jpg
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, công tác bốc thăm được thực hiện tuần tự. Trong đó, căn hộ thuê mua bốc thăm trước, căn hộ mua bốc thăm sau. Các căn hộ bốc thăm vị trí thực hiện trước (đối tượng ưu tiên), căn hộ bốc thăm cả quyền mua và vị trí thực hiện sau.
1000034543.jpg﻿
1000034538.jpg﻿
123.jpg
Theo ghi nhận, công tác bốc thăm được thực hiện công khai, minh bạch. Toàn bộ số phiếu của mỗi nhóm diện tích căn hộ được niêm phong. Trước khi đưa vào hòm phiếu, chủ đầu tư mời đơn vị giám sát và khách hàng lên kiểm tra, xác nhận.
1000034570.jpg
1000034536.jpg
1000034520.jpg
Khách hàng sau khi bốc thăm nếu trúng quyền mua căn hộ sẽ ký biên bản xác nhận kết quả và biên bản đặt cọc. Mức đặt cọc là 40 triệu đồng (đối với căn hộ 40m2- 46m2), các căn hộ còn lại đặt cọc 50 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua bán vào cuối tháng 1/2026.
1000034683.jpg
1000034662.jpg
1000034487.jpg
Để hỗ trợ khách hàng, nhất là đối tượng người có công, chủ đầu tư bố trí cán bộ, nhân viên hỗ trợ di chuyển, kiểm tra thông tin và các thủ tục khác.
tp-5.jpg
Dự án Nhà ở xã hội Uy Nỗ gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum với tổng số 466 căn hộ. Trong đó, 419 căn hộ nhà ở xã hội để bán và 47 căn thuê mua. Giá bán căn hộ tạm tính khoảng 20,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm phí bảo trì).
tp-2.jpg
Theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao căn hộ vào quý 4/2026. Các khối nhà đã cất nóc vào 30/9, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ bàn giao căn hộ vào đầu quý 3/2026.
#Nhà ở xã hội Uy Nỗ #Bốc thăm #Mua nhà ở xã hội #Giá thuê mua nhà xã hội Hưng Yên #Tổng công ty Điện lực miền Trung

