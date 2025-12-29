Hà Nội: Gần 1.000 khách hàng bốc thăm mua nhà ở xã hội Uy Nỗ

TPO - Chủ đầu tư nhận được 1.358 hồ sơ mua nhà ở xã hội Uy Nỗ, trong đó 852 hồ sơ khách hàng đạt yêu cầu. Trong ngày 29/12, chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm.