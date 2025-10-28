Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Hà Nội: Không còn cảnh chen chân xếp hàng nộp hồ sơ mua NOXH sau động thái của chủ đầu tư

Thanh Hiếu

TPO - Chỉ vài hôm trước, hàng trăm người dân xếp hàng từ 2-3h sáng chờ lấy số thứ tự nộp hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ. Nhưng sau động thái của Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng (chủ đầu tư), đến sáng ngày 28/10 tình trạng này đã được giải quyết.

tp-14.jpg
Khoảng 9h ngày 28/10, chúng tôi có mặt tại điểm tiếp nhận hồ sơ Dự án Nhà ở xã hội﻿ Uy Nỗ (xã Đông Anh, Hà Nội). Lúc này, chỉ còn hơn chục người đang xếp hàng chờ lấy số thứ tự. Đến gần 10h, bên ngoài điểm tiếp nhận không còn người dân nào chờ lấy số thứ tự nữa.
12.jpg
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (Tổng Công ty 319) cho biết, từ 21/10, chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ. Từ hôm đó, có rất đông khách hàng xếp hàng đến chờ nộp hồ sơ. Trong đó, có những người đi từ sáng sớm, thậm chí có những cụ ông, cụ bà hơn 80 tuổi vẫn phải xếp hàng. Tuy nhiên, đơn vị không thể tiếp nhận hết hồ sơ của tất cả mọi người nên có khách hàng phải đi 2-3 buổi.
tp-17.jpg
Với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho người dân, từ ngày 28/10, chủ đầu tư quyết định phát số thứ tự cho tất cả khách hàng đến nộp hồ sơ. Sau khi phát phiếu, khách hàng có thể đi làm, đi giải quyết việc riêng, gần đến số của mình thì đến nộp. Ví như, sáng ngày 28/10 chủ đầu tư phát 50 phiếu, thì buổi sáng sẽ tiếp nhận từ số 1- 25, còn lại từ 26- 50 là buổi chiều. Nếu khách hàng có số thứ tự 50 thì có thể đi làm, về nhà, gần cuối buổi chiều quay lại nộp hồ sơ là được, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng giải thích.
tp-16.jpg
tp-23.jpg
tp-21.jpg
"Cách làm này sẽ giúp chúng tôi không phải đi sớm, chen lấn, chờ đợi... ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vào đó, sau khi lấy số, chúng tôi có thể ra quán cafe ngồi làm việc, thậm chí về nhà nghỉ ngơi, gần đến giờ thì quay lại điểm tiếp nhận hồ sơ", chị Nguyễn Thị Thanh, một khách hàng chia sẻ.
tp-3.jpg
tp-1.jpg
tp-11.jpg
Bên cạnh đó, các cán bộ tại dự án, thậm chí trực tiếp Thượng tá Nguyễn Văn Dũng tận tình hướng dẫn khách hàng kê khai, kiểm tra thông tin, giấy tờ trước khi nộp hồ sơ. Điều này giúp giảm tải cho cán bộ tiếp nhận.
tp-18.jpg
tp-7.jpg
tp-10.jpg
Các cán bộ của chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH của khách hàng
tp-9.jpg
tp-8.jpg
tp-2.jpg
Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng trực tiếp xuống kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ. Sau khi kiểm tra, lãnh đạo Tổng Công ty đánh giá cao cách làm sáng tạo của Ban quản lý dự án trong tiếp nhận hồ sơ và tiến độ dự án.
z7163663237911-06bf85e95aed3453fa793979d281dcf6.jpg
Được biết, dự án NOXH Uy Nỗ gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum với tổng số 466 căn hộ. Giá bán căn hộ tạm tính khoảng 20,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm phí bảo trì). Dự kiến, dự án sẽ bàn giao vào quý 4/2026. Hiện các tòa nhà đã cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện (ảnh lúc 10h ngày 28/10).
Thanh Hiếu
#Nhà ở xã hội #Xếp hàng #NOXH Uy Nỗ #Đông Anh #Nộp hồ sơ

