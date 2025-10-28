Hà Nội: Không còn cảnh chen chân xếp hàng nộp hồ sơ mua NOXH sau động thái của chủ đầu tư

TPO - Chỉ vài hôm trước, hàng trăm người dân xếp hàng từ 2-3h sáng chờ lấy số thứ tự nộp hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ. Nhưng sau động thái của Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng (chủ đầu tư), đến sáng ngày 28/10 tình trạng này đã được giải quyết.
"Cách làm này sẽ giúp chúng tôi không phải đi sớm, chen lấn, chờ đợi... ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vào đó, sau khi lấy số, chúng tôi có thể ra quán cafe ngồi làm việc, thậm chí về nhà nghỉ ngơi, gần đến giờ thì quay lại điểm tiếp nhận hồ sơ", chị Nguyễn Thị Thanh, một khách hàng chia sẻ.
Bên cạnh đó, các cán bộ tại dự án, thậm chí trực tiếp Thượng tá Nguyễn Văn Dũng tận tình hướng dẫn khách hàng kê khai, kiểm tra thông tin, giấy tờ trước khi nộp hồ sơ. Điều này giúp giảm tải cho cán bộ tiếp nhận.
Các cán bộ của chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH của khách hàng
Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng trực tiếp xuống kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ. Sau khi kiểm tra, lãnh đạo Tổng Công ty đánh giá cao cách làm sáng tạo của Ban quản lý dự án trong tiếp nhận hồ sơ và tiến độ dự án.