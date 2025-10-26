Hà Nội: Hiện trạng dự án nhà ở xã hội khiến hàng ngàn người chật vật nộp hồ sơ online

TPO - Những ngày qua, hàng ngàn khách hàng kêu trời vì không nộp được hồ sơ online mua nhà ở xã hội Rice Long Châu. Mỗi ngày, chủ đầu tư chỉ nhận 70 hồ sơ, nhưng có lúc cao điểm có gần 4.000 người chờ nộp hồ sơ online.