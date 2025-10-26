Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hà Nội:

Hiện trạng dự án nhà ở xã hội khiến hàng ngàn người chật vật nộp hồ sơ online

Thanh Hiếu

TPO - Những ngày qua, hàng ngàn khách hàng kêu trời vì không nộp được hồ sơ online mua nhà ở xã hội Rice Long Châu. Mỗi ngày, chủ đầu tư chỉ nhận 70 hồ sơ, nhưng có lúc cao điểm có gần 4.000 người chờ nộp hồ sơ online.

tp-6.jpg
Từ ngày 1/10, Liên danh Chủ đầu tư﻿ Dự án nhà ở xã hội (NOXH) Rice Long Châu nhận hồ sơ mua, thuê mua NOXH tại dự án Rice Long Châu (phường Bồ Đề, Hà Nội). Theo thông báo, Chủ đầu tư nhận hồ sơ bằng hình thức online với định mức 70 hồ sơ/ngày. Nếu khách hàng nộp được online sẽ được cấp mã QR﻿ để nộp bản cứng hồ sơ cho chủ đầu tư.
tp-13.jpg
Do mỗi ngày chủ đầu tư chỉ tiếp nhận số ít hồ sơ, khiến khách hàng "kêu trời". Ví như, sáng ngày 25/10, chủ đầu tư chỉ nhận 35 hồ sơ nhưng lúc cao điểm có gần 4.000 khách hàng đang chờ nộp. Công ty cổ phần BIC Việt Nam, đại diện Liên danh chủ đầu tư cho biết, đến nay đã hỗ trợ cấp gần 10.000 mã hồ sơ khách hàng và có khoảng 1.400 trường hợp đã nộp được hồ sơ online. Công ty cho rằng, không chủ đầu tư nào có đủ nhân lực vật lực thu và chấm và loại gần 10.000 hồ sơ.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
tp-3.jpg
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng yêu cầu trong hồ sơ khách hàng phải có giấy xác nhận cư trú; Giấy xác nhận bảo hiểm với lý do đảm bảo không bị trục lợi chính sách.
tp-16.jpg﻿
5.jpg﻿
tp-8.jpg
Đặc biệt, theo phản ánh, công trình CT2 và CT3 thuộc Dự án chưa xây dựng móng nhưng đã nhận hồ sơ là trái với quy định pháp luật. Công ty cổ phần BIC Việt Nam cho rằng, công trình CT2 và CT3 đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng ngày 19/5/2025; Chủ đầu tư đã thông báo khởi công theo quy định của Luật Xây dựng năm 2020, hiện nay đã thi công xong hạng mục cọc khoan nhồi, đang chuẩn bị công tác đào đất để thi công 1 tầng hầm. Căn cứ tiến độ thực hiện, chủ đầu tư đã chủ động thực hiện các kế hoạch liên quan đến kinh doanh, tiếp nhận hồ sơ. Việc này đã được Sở Xây dựng xem xét, kiểm tra, công bố công khai thông tin.
tp-14.jpg
tp-16.jpg
tp-10.jpg
Liên quan đến việc nộp hồ sơ của dự án NOXH Long Châu, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có văn bản gửi chủ đầu tư, yêu cầu cải thiện tốc độ đường truyền, bố trí đường dây nóng hỗ trợ và phản hồi nhanh hồ sơ nộp điện tử. Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư rà soát, làm rõ căn cứ bổ sung Giấy xác nhận cư trú, xác nhận đóng BHXH và có văn bản trả lời khách hàng.
tp-7.jpg
tp-4.jpg
tp-2.jpg
Luật sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ NOXH phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch, công khai, đảm bảo mọi người dân đủ điều kiện đều có cơ hội như nhau. Với dự án NOXH Rice Long Châu, chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn nhận hồ sơ nhưng cách tổ chức hiện nay của chủ đầu tư sẽ có vài nghìn khách hàng không thể nộp được hồ sơ dù đủ điều kiện. Như thế, sẽ trái với tinh thần của chính sách NOXH hiện nay.
Thanh Hiếu
#Nhà ở xã hội #Rice Long Châu #Nộp hồ sơ online #Hà Nội #Sở Xây dựng Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục