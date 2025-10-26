Hiện trạng dự án nhà ở xã hội khiến hàng ngàn người chật vật nộp hồ sơ online

TPO - Những ngày qua, hàng ngàn khách hàng kêu trời vì không nộp được hồ sơ online mua nhà ở xã hội Rice Long Châu. Mỗi ngày, chủ đầu tư chỉ nhận 70 hồ sơ, nhưng có lúc cao điểm có gần 4.000 người chờ nộp hồ sơ online.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng yêu cầu trong hồ sơ khách hàng phải có giấy xác nhận cư trú; Giấy xác nhận bảo hiểm với lý do đảm bảo không bị trục lợi chính sách.
Đặc biệt, theo phản ánh, công trình CT2 và CT3 thuộc Dự án chưa xây dựng móng nhưng đã nhận hồ sơ là trái với quy định pháp luật. Công ty cổ phần BIC Việt Nam cho rằng, công trình CT2 và CT3 đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng ngày 19/5/2025; Chủ đầu tư đã thông báo khởi công theo quy định của Luật Xây dựng năm 2020, hiện nay đã thi công xong hạng mục cọc khoan nhồi, đang chuẩn bị công tác đào đất để thi công 1 tầng hầm. Căn cứ tiến độ thực hiện, chủ đầu tư đã chủ động thực hiện các kế hoạch liên quan đến kinh doanh, tiếp nhận hồ sơ. Việc này đã được Sở Xây dựng xem xét, kiểm tra, công bố công khai thông tin.
Liên quan đến việc nộp hồ sơ của dự án NOXH Long Châu, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có văn bản gửi chủ đầu tư, yêu cầu cải thiện tốc độ đường truyền, bố trí đường dây nóng hỗ trợ và phản hồi nhanh hồ sơ nộp điện tử. Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư rà soát, làm rõ căn cứ bổ sung Giấy xác nhận cư trú, xác nhận đóng BHXH và có văn bản trả lời khách hàng.
Luật sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ NOXH phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch, công khai, đảm bảo mọi người dân đủ điều kiện đều có cơ hội như nhau. Với dự án NOXH Rice Long Châu, chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn nhận hồ sơ nhưng cách tổ chức hiện nay của chủ đầu tư sẽ có vài nghìn khách hàng không thể nộp được hồ sơ dù đủ điều kiện. Như thế, sẽ trái với tinh thần của chính sách NOXH hiện nay.