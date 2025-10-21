Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Hà Nội: Thêm dự án nhà ở xã hội nhận hồ sơ mua, thuê mua

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án Nhà ở xã hội Uy Nỗ nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 21/10 đến 25/11. Dự án gồm 466 căn hộ, trong đó giá bán là 20,6 triệu đồng/m2 và thuê mua là 288.000 đồng/m2/tháng.

Ngày 21/10, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin về kế hoạch nhận hồ sơ mua bán nhà ở xã hội Uy Nỗ (xã Đông Anh, Hà Nội).

Theo đó, Dự án nhà ở xã hội (NOXH) Uy Nỗ do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên ô đất có diện tích 15.286m2. Công trình xây dựng cao 9 tầng và 1 tầng hầm với 466 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 40m2 đến 76,6m2 trong đó 419 căn để bán và và 47 căn thuê mua.

Giá bán căn hộ NOXH tạm tính là 20,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm kinh phí bảo trì); Giá cho thuê mua là 288.527 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và chưa có chi phí bảo trì).

image-8359.jpg
Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ, xã Đông Anh, Hà Nội

Mức giá thuê mua trên là mức giá tạm tính. Chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được Cơ quan quản lý nhà nước thẩm định theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/10/2025 đến hết ngày 25/11/2025. Buổi sáng từ 9h00 đến 11h00; chiều từ 14h30 đến 16h.

Nơi nhận hồ sơ: Ban điều hành dự án số 1, đường Cổ Loa, xã Uy Nỗ, TP. Hà Nội.

Hiện nay, hàng loạt dự án NOXH trên địa bàn thành phố đã và đang nhận hồ sơ mua, thuê mua căn hộ NOXH, như: Dự án NOXH Rice Long Châu đang nhận hồ sơ với giá bán gần 30 triệu đồng/m2; Dự án NOXH CT3- CT4 Kim Chung đã thông báo kế hoạch nhận hồ sơ với giá 18,4 triệu đồng/m2.

Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp tại địa điểm duy nhất nêu trên.

Chủ đầu tư yêu cầu người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ.

- Các Giấy tờ kèm theo đề nghị nộp bản sao chứng thực (giấy xác nhận thường trú, tạm trú, chứng minh thư, căn cước công dân …vv).

- Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.

- Trường hợp người nộp hồ sơ thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì phải nộp các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng trên để Chủ đầu tư có căn cứ ưu tiên hỗ trợ về nhà ở mà không thông qua bốc thăm với một tỷ lệ nhất định.

Thanh Hiếu
