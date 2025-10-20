Hà Nội: Hàng nghìn người 'kêu trời' vì canh cả tuần vẫn không nộp được hồ sơ nhà ở xã hội online

TPO - Để nộp hồ sơ mua NOXH online Rice Long Châu, vợ chồng chị T thay nhau xin nghỉ phép, chia ca, nhưng vợ chồng chị vẫn chưa nộp được hồ sơ. Theo thông báo, mỗi ngày chủ đầu tư chỉ nhận 70 hồ sơ online, nên đến nay có hàng nghìn người vẫn không thể nộp được hồ sơ.

Từ ngày 1/10, Liên danh chủ đầu tư chính thức nhận hồ sơ mua, thuê mua dự ánNhà ở xã hội (NOXH) Rice City Long Châu (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Theo thông báo, khách hàng nộp hồ sơ bản mềm scan bằng hình thức online qua Website: https://www.ricecitylongchau.com. Sau đó, liên danh tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu đạt yêu cầu, khách hàng sẽ được cấp mã QR code để nộp bản cứng (chỉ khách hàng được cấp mã QR code mới có thể nộp hồ sơ bản cứng).

Tuy nhiên, theo phản ánh của khách hàng, đến nay đã gần hết thời gian nhận hồ sơ nhưng có hàng nghìn người vẫn chưa thể nộp hồ sơ online. Thậm chí, nhiều gia đình phải xin nghỉ phép, chia ca để nộp hồ sơ online trong "vô vọng".

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị T.T.T (quê Nghệ An) cho biết: Từ ngày 4/10, chị bắt đầu hành trình nộp hồ sơ online mua NOXH Rice Long Châu. Thế nhưng, đến hết ngày 18/10, tức sau 15 ngày chị vẫn không nộp được hồ sơ. “Lần nào tôi tải hồ sơ lên cũng báo là quá tải do có nhiều người đang nộp”, chị chia sẻ.

Mỗi ngày chủ đầu tư chỉ nhận 70 hồ sơ. Trong khi còn 1.595 người đang nộp (thời điểm cuối giờ chiều 15/10)

Cũng như chị T, hàng nghìn khách hàng cũng đang than trời vì không thể hoàn tất việc nộp hồ sơ mua NOXH online. Anh H.P.M (trú tại Hà Nội) cho biết, anh công tác trong lực lượng vũ trang nhưng chưa có nhà riêng mà vẫn phải thuê nhà. Do đó, vợ chồng anh hi vọng sẽ mua được căn NOXH tại dự án Rice City Long Châu để có chốn an cư. Thế nhưng, sau gần 10 ngày tải hồ sơ lên mạng, hồ sơ của anh vẫn chưa được chấp nhận. Lần nào tải hồ sơ lên anh cũng nhận được thông tin “Hiện đang có nhiều người nộp hồ sơ, bạn vui lòng thử lại trong ít phút”. Anh M bảo: "Cả tuần ngồi máy tính từ sáng đến chiều, bỏ hết công việc chỉ để nộp hồ sơ mà không được".

Hệ thống website bị tấn công, chủ đầu tư báo công an

Theo tìm hiểu của phóng viên, những ngày qua có rất nhiều khách hàng chia sẻ tình trạng website của chủ đầu tư thường xuyên lỗi, treo liên tục, khiến họ phải ngồi canh máy cả ngày mà vẫn không thể nộp được hồ sơ. Website nộp hồ sơ thường xuyên lỗi, tải chậm, không thể truy cập hoặc bị treo giữa chừng. Một số trường hợp dù đã gửi thành công nhưng lại không nhận được mã xác nhận qua email, dẫn đến hồ sơ không được ghi nhận...

Dự án NOXH Rice Long Châu (chụp ngày 17/10)

Trước đó, ngày 9/10, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam, đại diện Liên danh chủ đầu tư dự án NOXH Rice City Long Châu cho biết: Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, hệ thống website đã bị một số đối tượng cố tình tấn công, lợi dụng công nghệ để can thiệp bất hợp pháp. Ví như, tấn công tự động bằng các công cụ giả lập click, spam truy cập nhằm làm nghẽn hệ thống; chiếm ID người dùng đang thực hiện đăng ký trong cùng thời điểm; tăng đột biến lưu lượng truy cập giả tạo khiến website hoạt động không ổn định…Theo ước tính, thiệt hại do tấn công mạng gây ra lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Đây là hành vi của các đối tượng có tổ chức, đồng loạt cùng nhau hack vào hệ thống để giành quyền nộp hồ sơ thu tiền chênh từ các khách hàng.

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam đã lưu giữ toàn bộ địa chỉ IP và nhật ký hệ thống liên quan, đồng thời báo cáo sự việc đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP. Hà Nội.

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam đại diện liên danh cam kết: “Duy trì hoạt động ổn định của hệ thống đăng ký trực tuyến. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân đăng ký mua nhà ở xã hội. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm".

Tuy nhiên, đến ngày 18/10, sau khi đã có cam kết từ phía chủ đầu tư, người dân vẫn không thể nộp hồ sơ đăng ký mua nhà qua mạng được.