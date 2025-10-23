Người dân xếp hàng, tiếp tế lương khô chờ nộp hồ sơ 'săn' nhà ở xã hội

TPO - Chủ đầu tư Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng đã căng bạt, bố trí lương khô, nước uống và lắp nhà vệ sinh lưu động để phục vụ khách hàng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (NOXH) Uy Nỗ.

Ngày 23/10, trao đổi với Báo Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (Tổng Công ty 319)- Chủ đầu tư dự ánNhà ở xã hội (NOXH) Uy Nỗ (xã Đông Anh, Hà Nội) cho biết: Trong ngày 23/10, có rất đông khách hàng đến nộp hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ. Do số lượng người quá đông, trong khi số cán bộ tiếp nhận có hạn nên nhiều người phải xếp hàng ở bên ngoài.

Khách hàng làm thủ tục nộp hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ

Để hỗ trợ khách hàng, sáng ngày 23/10, đơn vị đã huy động lực lượng căng bạt che, bảo đảm nước uống, lương khô cho khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thuê nhà vệ sinh lưu động để phục vụ nhân dân. "Chúng tôi sẽ triển khai mọi biện pháp tốt nhất để phục vụ nhân dân", Thượng tá Nguyễn Văn Dũng nói.

Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng căng bạt, bố trí lương khô hỗ trợ khách hàng chờ nộp hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, trong sáng ngày 23/10, đơn vị tiếp nhận, xử lý được khoảng 25 hồ sơ đăng ký mua NOXH. Chiều ngày 23/10, đơn vị đã bố trí thêm 1 bàn, phấn đấu mỗi ngày tiếp nhận được từ 60-10 hồ sơ.

Được biết, Dự án Nhà ở xã hội Uy Nỗ gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum với tổng số 466 căn hộ. Giá bán căn hộ tạm tính khoảng 20,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm phí bảo trì). Dự kiến, dự án sẽ bàn giao căn hộ vào quý 4/2026.

Khách hàng chờ nộp hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ

Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ mua NOXH Uy Nỗ từ ngày 21/10 đến 25/11/2015. Tuy mới là nhưng ngày đầu, nhưng đã có rất đông người đến nộp hồ sơ. Trong đó, không ít trường hợp xếp hàng từ sáng sớm, dù 8h30 chủ đầu tư mới bắt đầu phát số.