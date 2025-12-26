FLC mở bán gần 800 căn nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Trong bối cảnh giá nhà tại Quảng Ninh liên tục leo thang và nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực trung tâm còn hạn chế, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (phường Cao Xanh) đã tiến hành cất nóc vào trung tuần tháng 12/2025 và hoàn thành thủ tục đăng ký đủ điều kiện bán vào 25/12/2025. Thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua của dự án từ ngày 28/01/2026 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho nhóm lao động và hộ gia đình thu nhập trung bình – thấp tại Quảng Ninh.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long

Sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ mua nhà từ ngày 28/01/2026

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (Tên thương mại: GreenLife Apartment) đã chính thức cất nóc vào tháng 12/2025. Đây là cột mốc quan trọng, không chỉ thể hiện cam kết của chủ đầu tư về tiến độ thi công, mà còn là điều kiện cần để dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua của người dân theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 28/01/2026 đến ngày 28/02/2026, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý III/2026. Các thông tin về điều kiện, đối tượng được mua, quy trình xét duyệt và danh sách hồ sơ cần chuẩn bị sẽ được công bố công khai, thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm tính minh bạch và khả năng tiếp cận thuận lợi cho người dân có nhu cầu ở thực.

Dự án gồm 3 tòa nhà ở xã hội với tổng cộng 759 căn hộ, được thiết kế với nhiều loại diện tích khác nhau, dao động từ 35 m² đến 57 m². Cơ cấu căn hộ này phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ người độc thân, vợ chồng trẻ đến các gia đình có con nhỏ. Các căn hộ được bố trí theo hướng tối ưu hóa công năng sử dụng, đảm bảo sự thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên – những tiêu chí ngày càng được chú trọng trong phát triển nhà ở xã hội hiện nay.

Các căn nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long được thiết kế hiện đại với nhiều loại diện tích khác nhau

Mức giá bán bình quân của dự án khoảng 19 triệu đồng/m², được đánh giá là hợp lý và cạnh tranh trong bối cảnh giá nhà ở tại Quảng Ninh liên tục tăng cao những năm gần đây. Giá bán chính thức sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và công bố theo đúng quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Lợi thế từ vị trí và hạ tầng đô thị hoàn chỉnh

Một trong những yếu tố khiến dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long được đánh giá cao là vị trí nằm trong quần thể khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long – khu đô thị có quy mô gần 88 ha, được đầu tư hạ tầng tương đối đồng bộ. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới trung tâm thành phố, các khu hành chính, trường học, bệnh viện và các trục giao thông chính, trong đó có tuyến đường bao biển Cửa Lục, một trong những tuyến giao thông huyết mạch của Quảng Ninh.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, dự án còn được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích chung của toàn khu đô thị như không gian cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, lối dạo bộ và các công trình dịch vụ phục vụ đời sống hằng ngày. Đây là những yếu tố không phải dự án nhà ở xã hội nào cũng có, đặc biệt tại các đô thị du lịch – dịch vụ như Quảng Ninh, nơi quỹ đất ngày càng hạn chế.

Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long thụ hưởng hệ thống tiện ích của khu đô thị

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực trung tâm các thành phố lớn không nhiều, những dự án đã cất nóc, có tiến độ rõ ràng và chuẩn bị mở bán thường thu hút sự quan tâm lớn của người mua có nhu cầu ở thực. Việc chủ động tìm hiểu thông tin và chuẩn bị hồ sơ sớm giúp người dân tăng khả năng tiếp cận, nhất là khi số lượng căn hộ nhà ở xã hội luôn có giới hạn.

Với việc hoàn thành cất nóc và dự kiến tiếp nhận hồ sơ đầu năm 2026, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội chất lượng cho tỉnh Quảng Ninh, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 theo định hướng của Chính phủ.