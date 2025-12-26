Thông qua nhiều dự án liên vùng và bảng giá đất mới tại TPHCM

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa), HĐND TPHCM khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét thông qua nhiều chủ trương, chính sách có tính cấp bách thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố sau sắp xếp và trong thời gian tới.

Trong đó, có dự thảo bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 và nhiều dự án hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển cho TPHCM trong giai đoạn tới.

Theo tờ trình, UBND TPHCM đề xuất giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm cao nhất 1,2 triệu đồng/m2, thấp nhất là 300.000 đồng/m2; giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cao nhất gần 1,5 triệu đồng/m2, thấp nhất 370.000 đồng/m2. Cũng tại tờ trình này, UBND thành phố đề xuất giữ nguyên giá đất nông nghiệp như dự thảo do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố lấy ý kiến nhân dân, không giảm mạnh so với tờ trình đã gửi HĐND thành phố trước đó.

Theo UBND TPHCM, đề xuất chỉnh sửa này nhằm bổ sung giải trình, tiếp thu của UBND thành phố sau buổi thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố đối về ban hành nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu.

Điều này cũng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất, nhằm ổn định đời sống người dân tại từng địa bàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố vừa mới sáp nhập.

Đại biểu HĐND TPHCM tham dự Kỳ họp thứ 7. Ảnh: Ngô Tùng

Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM cũng xem xét thông qua hàng loạt các dự án giao thông hạ tầng có tính chất liên vùng, dự án văn hóa thể thao, y tế quan trọng. Cụ thể như chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối đến nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TPHCM; Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giai đoạn 1; chủ trương đầu tư Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Dự án cầu Phú Mỹ 2 nối TPHCM và tỉnh Đồng Nai; Dự án cầu Cần Giờ nối xã Nhà Bè và xã Bình Khánh…

Thay mặt UBND TPHCM, Phó chủ tịch Trần Văn Bảy đã trình bày các tờ trình để HĐND thành phố xem xét thông qua các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đại diện các ban chuyên môn HĐND TPHCM đã báo cáo thẩm tra, đề nghị đại biểu kỳ họp xem xét, thảo luận và thông qua các chủ trương, chính sách nêu tại các dự thảo tờ trình.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh﻿ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nêu rõ, vừa qua Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết đặc thù có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khai thông và lấp đầy các điểm nghẽn về thể chế trong phân cấp, phân quyền, huy động và sử dụng nguồn lực, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố sau sáp nhập, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

“Các nội dung trình kỳ họp đã được UBND thành phố và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, công phu, tổ chức lấy ý kiến các đối tượng theo quy định; được các Ban của HĐND thành phố thẩm tra kỹ lưỡng, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố, làm cơ sở để HĐND thành phố xem xét, quyết định”, ông Minh khẳng định.