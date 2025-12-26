Bắc Ninh đồng ý nghiên cứu dự án cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Phả Lại

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhất trí hướng tuyến, cho phép nhà đầu tư nghiên cứu dự án đầu tư tuyến cao tốc đoạn Nội Bài - Bắc Ninh - Hải Phòng với tổng chiều dài khoảng 51 km.

Theo đó, hiện nay, tuyến Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh gồm: Đoạn 1 (khoảng 15,5 km), từ km 15+600 (tiếp giáp với Hà Nội) đến km31+109 (nút giao Tây Nam kết nối quốc lộ 1) đường Nội Bài - Bắc Ninh. Tuyến đang được khai thác với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc khai thác tối đa 90 km/giờ.

Đoạn 2: Từ nút giao Tây Nam đến đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (khoảng 9,7 km) đang được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 90 m, trong đó đường cao tốc rộng 17 m. Đoạn từ Vành đai 4 đi Hạ Long chưa đầu tư xây dựng.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021; điều chỉnh Quy hoạch tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 3/1/2025, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long được quy hoạch với quy mô 6 làn xe.

Theo định hướng quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long được quy hoạch 6 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp và đường song hành 2 bên.

Để hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Ninh - Hải Dương (nay là Hải Phòng) đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh đồng bộ hạ tầng giao thông, kết nối đường vành đai 4, đường Nội Bài - Bắc Ninh, quốc lộ 18 với các khu công nghiệp, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Ninh - Phả Lại, đoạn từ vành đai 4 đến quốc lộ 18 theo hình thức đầu tư công.

Trên cơ sở hạ tầng giao thông hiện có và các văn bản quy định, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Phả Lại theo phương thức PPP (đối tác công tư).

Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam dự kiến một số phương án thực hiện dự án, trong đó phương án khả thi nhất là ngân sách nhà nước hỗ trợ giải phóng mặt bằng và xây dựng đường song hành.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc theo hình thức PPP. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 12.000 tỷ đồng. Lũy kế dòng tiền sau thuế của riêng dự án luôn dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhất trí hướng tuyến, cho phép Tổng Công ty nghiên cứu dự án trên phạm vi cao tốc, đoạn Nội Bài - Bắc Ninh - Hải Phòng với tổng chiều dài khoảng 51 km.

Trong đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là tuyến tiếp tục đi từ cầu vượt sông Cà Lồ đến Km31+750 nối tiếp vào đường vành đai 4 Hà Nội đang đầu tư, sau đoạn tuyến tiếp tục đi song hành quốc lộ 18 qua địa bàn phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, kết thúc tại điểm đấu nối tại km 22 trên quốc lộ 18 gần khu công nghiệp Quế Võ 2 (chiều dài khoảng 10,3km).

Tuy nhiên, mọi đề xuất phải hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là đoạn cao tốc đi qua các khu vực Yên Phong, Quế Võ, những trung tâm sản xuất công nghiệp lớn của tỉnh.

Việc mở rộng tuyến đường cần góp phần tăng cường thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển song không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như môi trường đầu tư hiện hữu.