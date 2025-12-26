Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thời tiết dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch trên cả nước

Nguyễn Hoài
TPO - Miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng ngày 2/1 khiến trời rét và chuyển mưa rải rác. Khu vực Quảng Trị, Huế, ven biển Đà Nẵng đến Đắk Lắk trời nhiều mây có thể xuất hiện mưa cục bộ, se lạnh vào đêm và sáng sớm. Tây Nguyên, Nam Bộ thời tiết đẹp.

Tại miền Bắc, ngày 1/1/2026, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23–26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Từ ngày 2–4/1/2026, miền Bắc chuyển nhiều mây, riêng đồng bằng và ven biển ngày 2/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20–23 độ, thấp nhất 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Hà Nội ngày 1/1 trời hửng nắng, không mưa, nhiệt độ trong ngày từ 19-27 độ. Ngày 2/1 trời nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ trong ngày từ 18-22 độ. Ngày 3-4/1, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, cao nhất 21-23 độ.

tet-duong.jpg
Ngày 1/1/2026, miền Bắc trời nắng nhẹ, không mưa.

Thanh Hoá đến Hà Tĩnh ngày 1/1/2026, trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23–26 độ, thấp nhất 17–20 độ.

Từ ngày 2–4/1/2026, trời nhiều mây, ít mưa, nền nhiệt giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 21–24 độ, thấp nhất 17–20 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ngày 1/1/2026 trời ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ.

Trong các ngày từ 2-4/1/2026, trời chuyển nhiều mây, có mưa rải rác, se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng Quảng Trị - Huế chỉ 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên từ ngày 1-4/1/2026, trời nắng, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất 25–28 độ, có nơi trên 28 độ, thấp nhất 15–18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nam Bộ trong suốt kỳ nghỉ lễ trời nắng, ít mưa, riêng miền Đông se lạnh vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông từ 20-23 độ, miền Tây 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Nguyễn Hoài
