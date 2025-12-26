Phát hiện 200 kg bắp heo không nguồn gốc trên xe tải

TPO - Ngành chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện trên xe tải chở 200 kg bắp heo không nguồn gốc xuất xứ. Hiện số hàng hoá không đảm bảo chất lượng đã được đưa đi tiêu huỷ theo quy định.

Ngày 26/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong qúa trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện một xe tải chở hơn 200 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc. Hiện ngành chức năng đã lập biên bản, tiêu huỷ theo quy định.

Khoảng 20h20 ngày 25/12, tại Km 486 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Quốc lộ 1A, đã tiến hành dừng kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 43H-028.16 do nam tài xế 30 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng điều khiển.

Số lượng hàng hoá không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe tải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 4 thùng xốp với tổng trọng lượng hơn 200 kg, bên trong chứa thực phẩm (bắp giò heo rút xương) không có nhãn mác.

Làm việc với tổ tuần tra kiểm soát, tài xế không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Sau đó tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, đồng thời bàn giao toàn bộ số hàng hóa cùng hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh để tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.