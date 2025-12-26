Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

'Tối hậu thư' cho công trình lấn biển Mũi Né

Thái Lâm
TPO - Trước diễn biến sạt lở nghiêm trọng tại tuyến kè biển dọc đường Nguyễn Đình Chiểu, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ khẩn trương tháo dỡ hạng mục xây dựng cơi nới lấn chiếm kè biển trước ngày 30/12.

Ngày 26/12, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết thời gian qua, tuyến kè biển dọc đường Nguyễn Đình Chiểu đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn người dân và tài sản trong khu vực.

Ngay khi phát hiện sự cố, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ triển khai gia cố tạm thời các vị trí sạt lở, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển tạm dừng hoạt động và tháo dỡ các hạng mục xây dựng cơi nới trên phần kè.

z7368068632935-71a1fbc22afbb40b2bf017d813b22ade.jpg
Tuyến kè dọc biển Mũi Né đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng.
z7368070861667-9ac1f39c1aadcb73c8a5ba561f1ee0b6-1544.jpg

Theo UBND phường Mũi Né, đến nay tình trạng sạt lở kè biển vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lan rộng sang các khu vực lân cận. Để bảo đảm an toàn và hạn chế hư hỏng kết cấu kè, địa phương yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ có công trình cơi nới, lấn chiếm kè biển khẩn trương tháo dỡ phần vi phạm, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/12/2025.

Quá thời hạn trên, những trường hợp không tự giác chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Đất đai và Luật Đê điều. UBND phường Mũi Né giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô phối hợp với trưởng các khu phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tháo dỡ, kịp thời ngăn chặn các hành vi xây dựng, lấn chiếm kè biển trái phép.

image-36.jpg
Người dân Mũi Né tháo dỡ các công trình lấn kè biển.

Trước đó, UBND phường Mũi Né đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ hàng chục lều quán dựng trái phép ven biển Mũi Né sau 2 lần ra thông báo yêu cầu người dân tự giác tháo dỡ, nhưng nhiều trường hợp không chấp hành.

Để xử lý dứt điểm, UBND phường Mũi Né đã phối hợp với công an, lực lượng an ninh trật tự, các đoàn thể và Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.

Thái Lâm
