Bí thư TPHCM hứa gì khi khảo sát Thành phố khoa học công nghệ?

TPO - Chiều muộn 26/12, sau khi đi khảo sát hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã làm việc với Tập đoàn Becamex.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Becamex - đã báo cáo và kiến nghị Bí thư Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương hình thành Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM, trung tâm nằm tại phường Bình Dương.

Ông Hùng mong muốn TPHCM coi Thành phố khoa học công nghệ là cực phát triển quan trọng, có tác dụng tương hỗ kết hợp với các công trình trọng điểm quan trọng khác của thành phố, như Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, hệ thống hạ tầng logistics, cảng biển, sân bay quốc tế tạo nên sự phát triển cân bằng và hài hòa cho thành phố.

Chủ tịch Tập đoàn Becamex kiến nghị cho phép doanh nghiệp là nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục đầu tư hạ tầng cho thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM, kết hợp với các đối tác để cộng hưởng nguồn lực đóng góp cho sự phát triển thành phố.

Phối cảnh thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM.

Becamex đề xuất các dự án thành phần trong Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM. Trong đó có Dự án Sai Gon Innovation Campus 100 ha tại khu vực phường Bình Dương, hình thành Công viên Khoa học 103 ha bao gồm Xây dựng Trung tâm Khám phá khoa học TPHCM đẳng cấp khu vực, Chuyển đổi công năng khuôn viên 20 ha xung quanh Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ, trong đó bao gồm chuyển đổi công năng tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ.

Becamex cũng kiến nghị Bí thư Thành ủy giao UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành kết hợp với Tập đoàn sớm phê duyệt đề án và các dự án thành phần, tiến hành công bố Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM trong tháng 1/2026, đồng thời khởi công hoặc động thổ ít nhất 1 công trình trong Quý 1/2026.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao đề án thành lập Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM trên cơ sở Thành phố mới Bình Dương.

“Muốn sánh vai với bạn bè năm châu thì phải mạnh dạn thực hiện đề án này” - ông nói và đề nghị các sở, ngành phối hợp Becamex, tác giả đề án để thực hiện với cơ chế mở, thoáng, linh hoạt.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

“Với tư cách Bí thư Thành ủy, tôi hứa với các đồng chí thường xuyên có mặt để trao đổi với các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đề án Thành phố khoa học công nghệ. Đề nghị định kỳ trao đổi, trong hoặc ngoài giờ hành chính, kể cả buổi tối. Tôi cũng mời các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch thành phố đi cùng để tiếp sức cho các đồng chí trong quá trình triển khai đề án” - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nói.