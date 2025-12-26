CLIP: Cảnh sát thả dây, giải cứu nạn nhân mắc kẹt dưới hố sâu hơn 10m ở Đồng Nai

TPO - Trong khi đi làm rẫy, một nam thanh niên ở Đồng Nai bất ngờ lọt xuống hố sâu hơn 10m. Lực lượng chức năng sử dụng dây cứu nạn, tạo đai an toàn, thực hiện các nút buộc chuyên dụng để đưa nạn nhân lên khu vực an toàn.

Clip: Giải cứu thanh niên lọt dưới hố sâu

Ngày 26/12, đại diện UBND phường Phước Long (Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công nam thanh niên không may lọt xuống hố sâu hơn 10m.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo về một trường hợp rơi xuống hố sâu, mắc kẹt tại khu vườn thuộc phường Phước Long.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực 13 đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Phước Long, lực lượng y tế Trung tâm Y tế khu vực Phước Long và người dân địa phương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân còn tỉnh táo, có thể giao tiếp, đang mắc kẹt dưới hố sâu hơn 10m, đường kính 70-80cm.

Lực lượng chức năng giải cứu thanh niên lọt dưới hố sâu

Lực lượng cứu nạn đã kịp thời thả dây, bình khí thở Dranger và nước uống xuống hố nhằm đảm bảo sức khỏe, duy trì sự tỉnh táo cho nạn nhân.

Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ sử dụng dây cứu nạn, tạo đai an toàn, thực hiện các nút buộc chuyên dụng, đưa nạn nhân lên khu vực an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.M.T (sinh năm 2006), ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong khi đi làm rẫy, anh T. vô tình rơi xuống hố sâu.

Sau khi được cứu hộ thành công, nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu và đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Long để tiếp tục theo dõi sức khỏe.