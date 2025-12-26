Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn, đèo Bảo Lộc tê liệt

TPO - Một xe đầu kéo chở alumin lưu thông trên quốc lộ 20 bất ngờ gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua đèo tê liệt nhiều giờ.

Khoảng 9h10 ngày 26/12, một xe đầu kéo biển số TPHCM chở alumin lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt – TP.HCM. Khi đổ đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), đến khúc cua khu vực Tượng đài Đức Mẹ (xã Đạ Huoai 2), phương tiện này bất ngờ tông vào đuôi ô tô giường nằm không chở khách đang dừng bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo tiếp tục mất lái, lao sang làn ngược chiều, đâm vào xe bồn chở bê tông và một xe máy.

Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm đầu kéo, biến dạng hoàn toàn; hai phụ nữ đi trên xe máy kịp thời nhảy ra ngoài nên thoát nạn. Ba ô tô liên quan hư hỏng nặng, kính vỡ văng khắp mặt đường, chắn gần hết đèo.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua đèo Bảo Lộc tê liệt cả hai chiều, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài nhiều cây số. Nhận tin báo, CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Đạ Huoai 2 nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, phân luồng từ xa.

Đến khoảng 11h, một làn đường được giải phóng, các phương tiện có thể di chuyển chậm qua khu vực. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 dài khoảng 10km, nhiều khúc cua gấp, địa hình hiểm trở, là tuyến giao thông huyết mạch nối Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và thường xuyên xảy ra tai nạn.