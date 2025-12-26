Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vào lăng viếng Bác

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng". Đại hội diễn ra trong 2 ngày (26-27/12), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP. Hà Nội.

Dự đại hội có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Trong số đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Chiều 26/12, đoàn đại biểu dự đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 26/12, đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu.



Đoàn đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

