Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 26/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội) từ ngày 26 đến ngày 27/12; với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội về cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra. Các cơ quan đã xây dựng, hoàn thiện phim phóng sự "Kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2021-2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030" để trình chiếu tại phiên chính thức của Đại hội; xây dựng kịch bản "Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến, tôn vinh, biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc"...

tienphong-2612thutuong1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: VGP.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn đã kiểm tra, rà soát tổng thể các hoạt động, chương trình của Đại hội như: Trang trí, lễ tân, khánh tiết, hậu cần; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh, tranh cổ động các phong trào thi đua ái quốc; khu vực hội trường chính và sân khấu - không gian trung tâm Đại hội… Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo đã xem và duyệt toàn thể chương trình chính của Đại hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa tạo khí thế vừa có thêm cơ sở kinh nghiệm để công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng được chu đáo, trang trọng và thành công hơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bổ sung, điều chỉnh một số chi tiết trong trang trí và tại các hoạt động, triển lãm, trưng bày, văn nghệ để Đại hội toát lên được tổng thể không gian hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, mở ra một giai đoạn thi đua mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

tienphong-2612thutuong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày ảnh về phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổng kết các phong trào thi đua phải khẳng định tính kế thừa, phản ánh tổng thể, toàn diện, cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần, dân tộc, tôn giáo, các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ tinh thần phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Trường Phong
#Đại hội thi đua yêu nước #Thi đua yêu nước #Yêu nước #Thủ tướng #Thủ tướng Phạm Minh Chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục