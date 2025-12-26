Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần tham mưu, đề xuất giải pháp đột phá với những vấn đề mới, phức tạp

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần nâng cao tính chủ động, đi trước, nắm bắt tình hình để nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, đột phá đối với những vấn đề mới, những vấn đề khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến tiến trình phát triển của đất nước.

Sáng 26/12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chính thức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 247-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội, ban đã tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo chủ chốt, với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, định hướng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần vào kết quả chung trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước cũng như trong việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã có những đóng góp quan trọng giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần đưa đất nước ta đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội rất ấn tượng và rất đáng tự hào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo đó, cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích dự báo, nhất là trước những xu hướng lớn của thế giới, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu với Đảng trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban cần phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu mang tầm chiến lược; nâng cao chất lượng tổng kết các mô hình, điển hình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết liên quan đến phạm vi nhiệm vụ được phân công, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các đại biểu và lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ảnh: PV.



Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần nâng cao tính chủ động, đi trước, nắm bắt tình hình để nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, đột phá đối với những vấn đề mới, những vấn đề khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến tiến trình phát triển của đất nước. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định của Đảng.

"Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả với các Ban Đảng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác sơ kết, tổng kết, tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội", Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu rõ, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, ban cần tập trung đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nhất là về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cùng với đó, ban nâng cao năng lực dự báo, tính chủ động, nhạy bén trong nắm bắt tình hình để nghiên cứu, tham mưu kịp thời; tăng cường phối hợp hiệu quả, kịp thời với các Ban Đảng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

