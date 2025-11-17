Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai

TPO - Ngày 17/11, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại hai thôn Hồ Sen, Ngòi Lẻn, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Phát biểu với đồng bào các dân tộc trong xã, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Thác Bà là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 38,3%. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhân dân xã đã có nhiều đóng góp về sức người, sức của, cùng cả nước giành độc lập, tự do.

Xã Thác Bà quản lý một phần vùng hồ nơi có Nhà máy thủy điện Thác Bà, công trình thủy điện đầu tiên của Việt Nam. Khu vực vùng hồ còn có các di tích, điểm tín ngưỡng như đền Thác Bà, di tích lịch sử cấp quốc gia gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, hiện là điểm đến nổi bật và được quy hoạch thành khu du lịch tiềm năng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các địa phương tiền thân của xã Thác Bà đạt nhiều kết quả: Xã Đại Minh được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Thác Bà được công nhận là đô thị loại V; Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”.

Riêng liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn có hơn 337 ha diện tích tự nhiên, 239 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu thuộc bốn dân tộc cùng sinh sống. Năm nay, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào, tự nguyện hiến 1.200m2 đất để nâng cấp, mở rộng đường liên thôn, góp phần hoàn thiện hạ tầng và xây dựng nông thôn mới khang trang.

Công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chú trọng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện hiệu quả; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Trung ương, địa phương tặng quà trong ngày hội. Ảnh: Phan Tuấn.

Ông Trần Cẩm Tú mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Thác Bà, cùng liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn tiếp tục phát huy truyền thống, triển khai hiệu quả nghị quyết đảng bộ các cấp; vận động Nhân dân tăng cường đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Ông Tú đề nghị địa phương tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực; động viên, khích lệ những cá nhân, tập thể tiêu biểu; tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng làm giàu cho gia đình và quê hương. Cùng với đó, tiếp tục huy động nguồn lực cộng đồng chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình và từng thôn, xóm chỉ thành công khi có sự tham gia của mỗi người; xây dựng khu dân cư bình yên, giàu đẹp là cho hôm nay và cho thế hệ mai sau. Vì vậy, bà con cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn và các khu dân cư của tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển, văn minh, đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng nhân dân hai thôn và 10 hộ tiêu biểu; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 20 suất quà cho hộ khó khăn; lãnh đạo Trung ương và tỉnh Lào Cai tặng 20 xe đạp cho học sinh trong thôn.