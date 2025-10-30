Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Huế cần tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai

TPO - Thăm và kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại TP. Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu địa phương tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và đời sống người dân, không để ai bị thiếu đói, thiếu nơi ở an toàn.

Chiều 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm, kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn TP. Huế.

Tham gia đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến và Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Huế tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại phường Thanh Thủy, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ, những ngày qua, nhiều địa phương miền Trung hứng chịu mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó TP. Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, dù đang công tác ở nước ngoài, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, bày tỏ sự lo lắng, quan tâm và đã có Thư thăm hỏi, động viên gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đang nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tuyến đầu; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân TP. Huế trong công tác ứng phó, cứu trợ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông cho biết, với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, tình hình mưa lũ cơ bản đã được kiểm soát, song đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, cần được tiếp tục hỗ trợ.

Đoàn công tác tặng quà động viên đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị TP. Huế tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai thiếu đói, thiếu nơi ở an toàn; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh di dời dân cư vùng sạt lở, đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai và phục hồi sản xuất.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao 20 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại phường Thanh Thủy; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn công tác thăm gia đình Vũ Thị Hồng Huế - hộ chính sách tại Huế bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Trước đó, đoàn công tác đã đến Bệnh viện Trung ương Huế, nghe báo cáo tình hình ứng phó, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, cơ sở vật chất trong điều kiện ngập lụt kéo dài; thăm, tặng quà cho 20 bệnh nhân phải di dời lên khu vực an toàn và động viên đội ngũ y, bác sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động khám chữa bệnh.

Đoàn đã đến thăm gia đình bà Vũ Thị Hồng Huế (sinh năm 1949, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) tại phường Thuận Hóa. Đây là hộ chính sách bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Tại đây, Thường trực Ban Bí thư ân cần thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ hộ chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt trong vùng ngập lụt.