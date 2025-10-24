Tiếp nhận gần 1.100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Tính đến 17h ngày 24/10/2025, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, thông qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là trên 1.091 tỷ đồng.

Ngày 24/10, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn TCC tại Việt Nam, cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO) và các công ty thành viên, số tiền hơn 3,6 tỷ đồng, để giúp các địa phương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Cùng ngày, bà Hà Thị Nga cũng tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số tiền 2 tỷ đồng.

Bà Hà Thị Nga tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn TCC tại Việt Nam, cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO) và các công ty thành viên, số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Ảnh: PV.



Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga cảm ơn các cơ quan, đơn vị có những hoạt động hết sức kịp thời, cụ thể để quyên góp, hỗ trợ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là cơn bão số 10 và cơn bão số 11 vừa qua.

Theo bà Hà Thị Nga, đến thời điểm này, đã có hơn 1.000 tỷ đồng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ thông qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bên cạnh công tác tiếp nhận nguồn lực ủng hộ, MTTQ Việt Nam cũng đã chủ động, kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ngay từ những ngày đầu xảy ra thiên tai.

Bà Hà Thị Nga tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch số tiền 2 tỷ đồng. Ảnh: PV.



Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, bão lụt, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam lại càng được thể hiện rõ nét, tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách; đồng thời khẳng định, sự sẻ chia, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân trên cả nước là nguồn động viên to lớn, không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn tiếp thêm động lực cho chính quyền địa phương trong công tác khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân.

Cũng trong ngày 24/10, rất nhiều cá nhân, tập thể, kiều bào ta ở nước ngoài đã tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao ủng hộ với mong muốn góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ Nhân dân các tỉnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống...

