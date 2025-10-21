Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Tạm giữ đối tượng chiếm đoạt tiền ủng hộ sau vụ xe thiện nguyện va chạm ở Thanh Hóa

Hoàng Phúc
TPO - Công an xác định Hà đã đăng tải bài viết kêu gọi ủng hộ giúp xe của đoàn từ thiện gặp tai nạn khi đi cứu trợ rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001, trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Đào Quang Hà bị xác định kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt tiền.

Theo điều tra ban đầu, Hà là chủ kênh Fanpage “Hà và Việt Nam” và là thành viên của đoàn thiện nguyện tại tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi quyên góp để đoàn tổ chức hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Chiều 11/10, sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn từ Đắk Lắk chạy ra các tỉnh phía Bắc và một ô tô của người dân Thanh Hóa, dù không có mặt tại hiện trường, Hà đã đăng tải lại video vụ việc lên trang cá nhân.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận công kích chủ xe và người dân Thanh Hóa.

Trong số đó, có nhiều bình luận bày tỏ mong muốn ủng hộ đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đồng mà đoàn đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa.

Lúc này, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Từ bài đăng, một số nhà hảo tâm đã chuyển khoản, ủng hộ đoàn thiện nguyện với số tiền 83 triệu đồng. Tuy nhiên, Hà chỉ chuyển cho chủ xe hơn 43 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng đối tượng này đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Hoàng Phúc
#Đào Quang Hà #chiếm đoạt tiền từ thiện #Thanh Hóa #đoàn từ thiện #kêu gọi ủng hộ #tội phạm từ thiện #công an Thanh Hóa

