Tạm giữ hình sự 2 Admin ‘Beat 36 Thanh Hóa’ vì đăng tin sai sự thật

Phạm Trường
TPO - Công an xác định với vai trò là quản trị các trang Fanpage, Đức và Khánh đã không kiểm chứng mà đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh huởng uy tín cá nhân, doanh nghiệp.

Ngày 17/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Đăng Đức (SN 1992, trú xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

1000016931.jpg
Công an đọc lệnh tạm giữ hình sự Admin trang mạng đăng tin sai sự thật.

Theo công an, chiều 11/10, một thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh chủ ô tô biển kiểm soát 36A-349.XX đòi đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe.

Clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Từ nguồn clip trên, Đức và Khánh với vai trò là người quản lý các trang fanpage “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa” đã không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe đã ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, đối tượng Khánh còn trả lời có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.

Làm việc tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra thêm hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

#Thanh Hóa #đăng tin sai sự thật #Beat 36 Thanh Hóa #quản trị fanpage #lợi dụng tin tức

