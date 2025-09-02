Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Xử phạt người phụ nữ đăng tải hình ảnh rùng rợn để câu view

Nguyễn Thắng
TPO - Chị P.T.T.N (tỉnh Bắc Ninh) bị xử phạt vì sử dụng mạng xã hội đăng tải hình ảnh các bộ phận cơ thể người bị cắt rời, gây ám ảnh cho người xem, nhằm thu hút tương tác phục vụ cho việc tuyển dụng lao động.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, một số đối tượng vì mục đích câu tương tác (like, share, view) trên mạng xã hội cố ý đăng tải, chia sẻ các tin bài, video clip, hình ảnh về các vụ án giết người, tự tử, gây thương tích với những tình tiết, hình ảnh có tính chất bạo lực, tiêu cực, ghê rợn, phản cảm gây ám ảnh cho người xem, nhất là giới trẻ.

Các video đánh nhau, hình ảnh bạo lực, tai nạn kinh dị, rùng rợn có thể xuất phát từ vụ án, vụ việc có thật hoặc được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được đăng tải, chia sẻ, lan truyền bởi các trang, nhóm, người sử dụng mạng xã hội thiếu ý thức gây ảnh hưởng xấu trên môi trường mạng và tình hình an ninh trật tự.

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an Phường Nếnh mời làm việc trường hợp chị P.T.T.N (SN 1998, tạm trú tại Phường Nếnh). Chị N đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh các bộ phận cơ thể người bị cắt rời, không rõ nguồn gốc gây ám ảnh cho người xem; mục đích đăng tải nhằm thu hút tương tác phục vụ cho việc tuyển dụng lao động.

Chị P.T.T.N đăng tải hình ảnh bạo lực, rùng rợn để thu hút tương tác.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, P.T.T.N đã nhận thức rõ hành vi sai trái, vi phạm của bản thân, xin tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm, chấp hành các quy định khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.

Phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnhBắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.T.T.N về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn…”, (quy định tại Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

Nguyễn Thắng
