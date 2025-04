Xử phạt 2 người đăng thông tin không đúng về sáp nhập địa giới hành chính

TPO - Ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt 2 trường hợp ở huyện Lục Nam về hành vi phát tán văn bản xin ý kiến về phương án sáp nhập địa giới hành chính cấp xã không đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy để đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới được toàn dân quan tâm, ủng hộ.

Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng tung tin, giật tít, câu tương tác về tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm trục lợi ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt 2 trường hợp là T.V.T và V.T.M (SN 1986 ở Lục Nam), với tổng số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi phát tán văn bản xin ý kiến về phương án sáp nhập địa giới hành chính cấp xã không đúng quy định theo Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 14/01/2022 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử).

Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt 22,5 triệu đồng về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo công dân sử dụng mạng xã hội cần nghiêm túc chấp hành Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan; cần áp dụng quy tắc 5K: “Không tin ngay - Không vội nhấn nút thích - Không thêm thắt - Không kích động - Không vội chia sẻ”.