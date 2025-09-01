Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bắc Ninh bàn giao gần 200 xe mô tô cho quân sự cấp xã

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 1/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh bàn giao 198 xe mô tô cho ban chỉ huy quân sự cấp xã, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ và an ninh địa phương.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch mua sắm xe mô tô 2 bánh trang bị cho ban chỉ huy quân sự cấp xã, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức bàn giao 198 xe mô tô 2 bánh cho 99 xã, phường thuộc tỉnh Bắc Ninh (mỗi đơn vị 2 xe).

Theo Đại tá Nguyễn Khắc Trung - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, địa bàn tỉnh Bắc Ninh có nhiều khu vực rừng núi, đồi núi thấp, hệ thống đường giao thông khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, khối lượng công việc lớn.

Việc triển khai cấp phát xe mô tô 2 bánh cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh bàn giao xe mô tô cho ban chỉ huy quân sự cấp xã. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ban chỉ huy quân sự cấp xã là lực lượng quan trọng để “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thực hiện các nhiệm vụ. Việc cấp phát xe mô tô 2 bánh cho ban chỉ huy quân sự cấp xã bảo đảm hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, quản lý vũ khí và thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ của địa phương.

Để đảm bảo tốt công tác quản lý, sử dụng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu ban chỉ huy quân sự các xã, phường thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ.

Xe mô tô trang bị chỉ được sử dụng phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, không dùng vào việc riêng. Người điều khiển phải được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ. Đối tượng sử dụng là công chức công tác tại ban chỉ huy quân sự cấp xã. Khi không sử dụng, xe phải được bảo quản, cất giữ tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thắng
