Trang bị xe mô tô 2 bánh cho các ban chỉ huy quân sự cấp xã

TPO - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật – Bộ Quốc phòng bàn giao 190 xe mô tô 2 bánh cho các ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã tại Đồng Nai nhằm hỗ trợ Ban CHQS cấp xã hoạt động hiệu quả sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 27/8, tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đồng Xoài (Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai), Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức bàn giao xe mô tô 2 bánh cho các ban CHQS cấp xã thuộc Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai.

Lễ bàn giao xe.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai được trang bị 190 xe, cấp cho 95 đầu mối xã, phường. Loại xe được lựa chọn có tính năng kỹ thuật phù hợp với hoạt động trên các địa bàn, có độ tin cậy cao, bền bỉ, dễ sử dụng, thuận tiện trong công tác bảo đảm sửa chữa kỹ thuật.

Đại diện Ban CHQS xã, phường tiếp nhận xe.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao xe, Thiếu tướng Vũ Văn Cường - Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cho biết: Việc bàn giao xe mô tô 2 bánh nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang, trực tiếp ban CHQS cấp xã hoạt động hiệu quả sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên địa bàn các tỉnh, thành Quân khu 7 có tổng số 966 xe các loại được trang bị, trong đó, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai được trang bị 190 xe Honda Wave Alpha để cấp về ban CHQS cấp xã, phục vụ nhiệm vụ tại cơ sở.

Thiếu tướng Vũ Văn Cường cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo các cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký, quản lý, sử dụng xe bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; đối với người sử dụng xe, phải có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.