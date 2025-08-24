Trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho Ban chỉ huy Quân sự cấp xã

TPO - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho hơn 3.000 Ban chỉ huy Quân sự cấp xã trên toàn quốc.

Ngày 23/8, tại Cao Bằng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) tổ chức Hội nghị bàn giao xe mô tô 2 bánh đảm bảo cho các Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã thuộc Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Loại xe mô tô 2 bánh được bàn giao tại hội nghị.

Theo Tổng cục HC-KT, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ tháng 7/2025, Tổng cục đã khẩn trương triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho hơn 3.000 Ban CHQS cấp xã trên toàn quốc, mỗi đơn vị 2 xe.

Trong đó, Quân khu 1 được biên chế hơn 600 xe, riêng tỉnh Cao Bằng tiếp nhận hơn 100 chiếc. Đây là loại xe được Bộ Quốc phòng lựa chọn trên cơ sở tính năng kỹ thuật phù hợp với đặc thù địa hình miền núi, bảo đảm độ tin cậy, bền bỉ, dễ khai thác sử dụng và thuận tiện trong công tác bảo đảm kỹ thuật.

Việc triển khai mua sắm, bàn giao xe mô tô diễn ra trong thời gian ngắn, trong bối cảnh Tổng cục HC-KT đang tập trung cao cho nhiệm vụ A80. Song với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đến nay các phương tiện đã sẵn sàng bàn giao cho Ban CHQS các xã, phường trên toàn quốc.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật bàn giao xe mô tô cho các Ban chỉ huy Quân sự cấp xã ở Cao Bằng.

Chủ trì hội nghị bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu - Phó Chính uỷ Tổng cục HC-KT nhấn mạnh, việc trang bị mô tô cho các Ban CHQS cấp xã là chủ trương đúng đắn, kịp thời, góp phần nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng xe đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Việc bàn giao phương tiện cho các Ban CHQS cấp xã trên toàn quốc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nhằm xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh trong giai đoạn mới.